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Добрые слова и пожелания скорейшего выздоровления адресуют Роме Когодовскому
05.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа судьбу этого мальчика сейчас переживает вся страна. Ты поступил по-мужски, отмечают пользователи в соцсетях. Настоящий пример для подрастающего поколения, юные герои среди нас. Такие добрые слова и пожелания скорейшего выздоровления записывают небезразличные белорусы в поддержку Ромы Когодовского и его семьи. Под хештегом #РомаЖиви уже сотни фотографий и видеороликов.
Мы продолжаем следить за состоянием здоровья Ромы. Оно по-прежнему крайне тяжелое. Общая площадь ожогов 62 % тела.
Сегодня в больнице скорой помощи прошли расширенные консилиумы специалистов под руководством министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. Специалисты обсудили тактику лечения подростка и подкорректировали ее. Как было отмечено, вчера ему был проведен очередной этап необходимого оперативного лечения.
Напомним, ситуацию на контроле держит лично глава государства Александр Лукашенко.
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За судьбу этого мальчика сейчас переживает вся страна. Ты поступил по-мужски, отмечают пользователи в соцсетях. Настоящий пример для подрастающего поколения, юные...
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