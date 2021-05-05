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Добрые слова и пожелания скорейшего выздоровления адресуют Роме Когодовскому

05.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За судьбу этого мальчика сейчас переживает вся страна. Ты поступил по-мужски, отмечают пользователи в соцсетях. Настоящий пример для подрастающего поколения, юные герои среди нас. Такие добрые слова и пожелания скорейшего выздоровления записывают небезразличные белорусы в поддержку Ромы Когодовского и его семьи. Под хештегом #РомаЖиви уже сотни фотографий и видеороликов. 

Мы продолжаем следить за состоянием здоровья Ромы. Оно по-прежнему крайне тяжелое. Общая площадь ожогов 62 % тела. 

Сегодня в больнице скорой помощи прошли расширенные консилиумы специалистов под руководством министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. Специалисты обсудили тактику лечения подростка и подкорректировали ее. Как было отмечено, вчера ему был проведен очередной этап необходимого оперативного лечения. 

Напомним, ситуацию на контроле держит лично глава государства Александр Лукашенко.

 
 
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За судьбу этого мальчика сейчас переживает вся страна. Ты поступил по-мужски, отмечают пользователи в соцсетях. Настоящий пример для подрастающего поколения, юные...
 
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