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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Добрые слова и пожелания скорейшего выздоровления адресуют Роме Когодовскому За судьбу этого мальчика сейчас переживает вся страна. Ты поступил по-мужски, отмечают пользователи в соцсетях. Настоящий пример для подрастающего поколения, юные...

За судьбу этого мальчика сейчас переживает вся страна. Ты поступил по-мужски, отмечают пользователи в соцсетях. Настоящий пример для подрастающего поколения, юные герои среди нас. Такие добрые слова и пожелания скорейшего выздоровления записывают небезразличные белорусы в поддержку Ромы Когодовского и его семьи. Под хештегом #РомаЖиви уже сотни фотографий и видеороликов.Мы продолжаем следить за состоянием здоровья Ромы. Оно по-прежнему крайне тяжелое. Общая площадь ожогов 62 % тела.Сегодня в больнице скорой помощи прошли расширенные консилиумы специалистов под руководством министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. Специалисты обсудили тактику лечения подростка и подкорректировали ее. Как было отмечено, вчера ему был проведен очередной этап необходимого оперативного лечения.Напомним, ситуацию на контроле держит лично глава государства Александр Лукашенко.