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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как Беларусь хотели сделать разменной монетой, смотрите в ток-шоу "Понятная политика. Плюс" Сценарий, который разыгрывался в Беларуси целым рядом лиц (в том числе и скандальным блогером-провокатором), был частью большой геополитической игры. Как...

Сценарий, который разыгрывался в Беларуси целым рядом лиц (в том числе и скандальным блогером-провокатором), был частью большой геополитической игры.Как Беларусь хотели сделать разменной монетой в борьбе глобальных центров силы? Расшатать изнутри, попытаться провести блицкриг, давить санкциями и угрозами. А потерпев неудачу, поставить все на радикальный сценарий. Операция "Тишина" - заговор, который благодаря работе спецслужб не удалось воплотить в жизнь. Как заговорщики планировали убить Президента и расправиться с тремя десятками топ-руководителей страны. Одним из вариантов старта госпереворота значился сакральный день 9 мая. Чтобы могло нас ждать в случае полной победы беломайдана? И почему битва за Беларусь еще не закончена? Сегодня о самом радикальном сценарии для Беларуси говорят эксперты в студии ток-шоу "Понятная политика. Плюс".Итак,в нашем эфире сразу после. За ток-шоу можно также следить в социальных сетях АТН и на сайте Белтелерадиокомпании. Смотрите качественный контент и не ведитесь на фейки.