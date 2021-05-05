ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как Беларусь хотели сделать разменной монетой, смотрите в ток-шоу "Понятная политика. Плюс"

05.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сценарий, который разыгрывался в Беларуси целым рядом лиц (в том числе и скандальным блогером-провокатором), был частью большой геополитической игры.

Как Беларусь хотели сделать разменной монетой в борьбе глобальных центров силы? Расшатать изнутри, попытаться провести блицкриг, давить санкциями и угрозами. А потерпев неудачу, поставить все на радикальный сценарий. Операция "Тишина"  - заговор, который благодаря работе спецслужб не удалось воплотить в жизнь. Как заговорщики планировали убить Президента и расправиться с тремя десятками топ-руководителей страны. Одним из вариантов старта госпереворота значился сакральный день 9 мая. Чтобы могло нас ждать в случае полной победы беломайдана? И почему битва за Беларусь еще не закончена? Сегодня о самом радикальном сценарии для Беларуси говорят эксперты в студии ток-шоу "Понятная политика. Плюс".


Итак, "Понятная политика. Плюс" в нашем эфире сразу после "Панорамы". За ток-шоу можно также следить в социальных сетях АТН и на сайте Белтелерадиокомпании. Смотрите качественный контент и не ведитесь на фейки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сценарий, который разыгрывался в Беларуси целым рядом лиц (в том числе и скандальным блогером-провокатором), был частью большой геополитической игры. Как...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси стало на шесть политзаключенных больше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by