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Минский автомобильный завод передал городам Беларуси первые электробусы
05.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС пользой для экологии и комфортом для пассажиров. Сегодня Минский автомобильный завод сделал шаг вперед. МАЗ передал столице и областным городам 10 электробусов. Это первая партия ноу-хау холдинга. Машины покрашены в фирменные цвета перевозчиков: желтый для Минска, зеленый для регионов. Электробус МАЗ отличает стильный силуэт и дизайн. Для пассажиров просторный салон, кондиционер, USB-порты. Такой транспорт заряжается именно ночью (надо 6 часов), а дальше от одной зарядки запас хода до 300 километров.
Владимир Янушко, заместитель гендиректора - директор по маркетингу ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз": "Утром, когда люди едут на работу - холодный свет для того, чтобы их привести в рабочее состояние. А вечером, когда они уставшие возвращаются домой, переключается теплый свет. Парки, эксплуатируя электробусы, используют ночную зарядку. Это им позволяет экономить, поскольку в это время это дешевая электроэнергия".
Как отметили на торжественной церемонии, электробус МАЗ - итог совместной работы не только машиностроителей, но и белорусских ученых.
Валерий Иванкович, гендиректор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз": "Сделан большой шаг. Мы получили новый продукт, который определяет для нас развитие целого направления. Мы начали с электробусов, делаем также троллейбусы. И видим для себя целую линейку развития. Создан кластер электротранспорта в Республике Беларусь, а мы создали у себя научно-технический центр, в котором одним из направлений является создание электропривода".
Петр Пархомчик, Министр промышленности Беларуси: "Привлекли частные компании, ведь у них тоже есть определенный запас разработок. Все это мы постараемся систематизировать. Мы сегодня говорили про разные типы батарей. Я даже знаю, что есть переход на водородное топливо. И эта тема открывает большой простор для научных изобретений".
У новинок Минского автомобильного завода хороший экспортный потенциал. Электробусами МАЗ заинтересовались в городах Украины и России.
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С пользой для экологии и комфортом для пассажиров. Сегодня Минский автомобильный завод сделал шаг вперед. МАЗ передал столице и областным городам 10 электробусов....
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