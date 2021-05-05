ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минский автомобильный завод передал городам Беларуси первые электробусы

05.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

С пользой для экологии и комфортом для пассажиров. Сегодня Минский автомобильный завод сделал шаг вперед. МАЗ передал столице и областным городам 10 электробусов. Это первая партия ноу-хау холдинга. Машины покрашены в фирменные цвета перевозчиков: желтый для Минска, зеленый  для регионов. Электробус МАЗ отличает стильный силуэт и дизайн. Для пассажиров просторный салон, кондиционер, USB-порты. Такой транспорт заряжается именно ночью (надо 6 часов), а дальше от одной зарядки запас хода до 300 километров.

Владимир Янушко, заместитель гендиректора - директор по маркетингу ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз": "Утром, когда люди едут на работу - холодный свет для того, чтобы их привести в рабочее состояние. А вечером, когда они уставшие возвращаются домой, переключается теплый свет. Парки, эксплуатируя электробусы, используют ночную зарядку. Это им позволяет экономить, поскольку в это время это дешевая электроэнергия".

Как отметили на торжественной церемонии,  электробус МАЗ - итог совместной работы не только машиностроителей, но и белорусских ученых.

Валерий Иванкович, гендиректор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз": "Сделан большой шаг. Мы получили новый продукт, который определяет для нас развитие целого направления. Мы начали с электробусов, делаем также троллейбусы. И видим для себя целую линейку развития. Создан кластер электротранспорта в Республике Беларусь, а мы создали у себя научно-технический центр, в котором одним из направлений является создание электропривода".

Петр Пархомчик, Министр промышленности Беларуси: "Привлекли частные компании, ведь у них тоже есть определенный запас разработок. Все это мы постараемся систематизировать. Мы сегодня говорили про разные типы батарей. Я даже знаю, что есть переход на водородное топливо. И эта тема открывает большой простор для научных изобретений".

У новинок Минского автомобильного завода хороший экспортный потенциал. Электробусами МАЗ заинтересовались в городах Украины и России.

Читайте также:




 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С пользой для экологии и комфортом для пассажиров. Сегодня Минский автомобильный завод сделал шаг вперед. МАЗ передал столице и областным городам 10 электробусов....
 
Новости дня
Новости общества
 
Советский район столицы попал на Республиканскую доску Почета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by