Литовские таможенники нашли контрабандную партию сигарет почти на 1 млн долларов в машине белоруса

Источник материала: Tut.by

Партию контрабандных сигарет на сумму в 980 тысяч евро задержали в пункте пропуска «Мядининкай». Об этом сообщает литовская таможенная служба.



Фото: lrmuitine.lt

По информации литовской таможни, случай произошел 29 апреля. Гражданин Беларуси прибыл в пункт пропуска на грузовике марки Iveco. Сотрудники таможни отправили машину на дополнительный осмотр, но туда она так и не явилась. Таможенники нашли грузовик на том же месте, с ключами в замке зажигания. Водитель успел скрыться, но перед этим заменил номерные знаки машины.

Осмотрев грузовик, литовские таможенники обнаружили в нем около 350 тысяч пачек сигарет на сумму 980 тысяч евро.

В последнее время такие сообщения от литовской таможни уже поступали. Так, в прошлую пятницу партию из 31 тысячи пачек контрабандных сигарет обнаружили в вагоне грузового поезда, который ехал из Беларуси в Клайпеду. А в ночь на 17 апреля партию сигарет на сумму почти 2 млн евро обнаружили в грузовике в пункте пропуска «Бенякони — Шальчининкай».