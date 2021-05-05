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Литовские таможенники нашли контрабандную партию сигарет почти на 1 млн долларов в машине белоруса
06.05.2021 06:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Партию контрабандных сигарет на сумму в 980 тысяч евро задержали в пункте пропуска «Мядининкай». Об этом
По информации литовской таможни, случай произошел 29 апреля. Гражданин Беларуси прибыл в пункт пропуска на грузовике марки Iveco. Сотрудники таможни отправили машину на дополнительный осмотр, но туда она так и не явилась. Таможенники нашли грузовик на том же месте, с ключами в замке зажигания. Водитель успел скрыться, но перед этим заменил номерные знаки машины.
Осмотрев грузовик, литовские таможенники обнаружили в нем около 350 тысяч пачек сигарет на сумму 980 тысяч евро.
В последнее время такие сообщения от литовской таможни уже поступали. Так, в прошлую пятницу партию из 31 тысячи пачек контрабандных сигарет
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