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Проекты БелТА и "Минской правды" - обладатели Гран-при "Золотой Литеры"

06.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Особенно весь последний год журналисты не просто констатировали факты. Многие перешли на уровень авторской журналистики. Выражали свое мнение и аргументировали его, тем самым давая отпор информационным вбросам различных ресурсов. Самые яркие материалы сегодня оценили по достоинству на ежегодной "Золотой Литере".

Гран-при досталось мультимедийному проекту о достижениях страны "З гонарам у сэрцы" от БелТА и "Политическому психоанализу" информагентства "Минская правда". Оба проекта лучшие творческие по версии 17 национального конкурса среди печатных СМИ, информационных агентств и сетевых изданий. Итоги подвели накануне в День печати. Экспертная группа оценила более трех сотен заявок. Больше всего материалов от региональных изданий. 

Триумфаторы конкурса по количеству статуэток - журналисты "Беларусь сегодня"


Всего же почти 7 десятков работ отмечены традиционной "Литерой". Триумфаторы конкурса по количеству статуэток -  журналисты издательского дома "Беларусь сегодня". Спецкорреспондент Людмила Гладкая стала лучшим репортером среди коллег республиканских печатных и сетевых СМИ. Поздравляем!

 
 
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Особенно весь последний год журналисты не просто констатировали факты. Многие перешли на уровень авторской журналистики. Выражали свое мнение и аргументировали...
 
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