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Триумфаторы конкурса по количеству статуэток - журналисты "Беларусь сегодня"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проекты БелТА и "Минской правды" - обладатели Гран-при "Золотой Литеры" Особенно весь последний год журналисты не просто констатировали факты. Многие перешли на уровень авторской журналистики. Выражали свое мнение и аргументировали...

Особенно весь последний год журналисты не просто констатировали факты. Многие перешли на уровень авторской журналистики. Выражали свое мнение и аргументировали его, тем самым давая отпор информационным вбросам различных ресурсов. Самые яркие материалы сегодня оценили по достоинству на ежегодной "Золотой Литере".Гран-при досталось мультимедийному проекту о достижениях страны "З гонарам у сэрцы" от БелТА и "Политическому психоанализу" информагентства "Минская правда". Оба проекта лучшие творческие по версии 17 национального конкурса среди печатных СМИ, информационных агентств и сетевых изданий. Итоги подвели накануне в День печати. Экспертная группа оценила более трех сотен заявок. Больше всего материалов от региональных изданий.Всего же почти 7 десятков работ отмечены традиционной "Литерой". Триумфаторы конкурса по количеству статуэток - журналисты издательского дома "Беларусь сегодня". Спецкорреспондент Людмила Гладкая стала лучшим репортером среди коллег республиканских печатных и сетевых СМИ. Поздравляем!