|
Проекты БелТА и "Минской правды" - обладатели Гран-при "Золотой Литеры"
06.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОсобенно весь последний год журналисты не просто констатировали факты. Многие перешли на уровень авторской журналистики. Выражали свое мнение и аргументировали его, тем самым давая отпор информационным вбросам различных ресурсов. Самые яркие материалы сегодня оценили по достоинству на ежегодной "Золотой Литере".
Гран-при досталось мультимедийному проекту о достижениях страны "З гонарам у сэрцы" от БелТА и "Политическому психоанализу" информагентства "Минская правда". Оба проекта лучшие творческие по версии 17 национального конкурса среди печатных СМИ, информационных агентств и сетевых изданий. Итоги подвели накануне в День печати. Экспертная группа оценила более трех сотен заявок. Больше всего материалов от региональных изданий.
Триумфаторы конкурса по количеству статуэток - журналисты "Беларусь сегодня"
Всего же почти 7 десятков работ отмечены традиционной "Литерой". Триумфаторы конкурса по количеству статуэток - журналисты издательского дома "Беларусь сегодня". Спецкорреспондент Людмила Гладкая стала лучшим репортером среди коллег республиканских печатных и сетевых СМИ. Поздравляем!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особенно весь последний год журналисты не просто констатировали факты. Многие перешли на уровень авторской журналистики. Выражали свое мнение и аргументировали...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)