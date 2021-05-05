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Воспоминания о войне и мнение о Беларуси современной "Нашего героя" Владимира Бородина
06.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБудучи подростком, герой нашего следующего сюжета Владимир Бородин воочию видел жестокость и ужас того времени. Участвовал в Берлинской операции, освобождал Польшу, помнит, как, отступая, зверствовали фашисты, разрушая все на своем пути. И как Беларусь заново отстраивалась и расцветала. Этому поколению есть с чем сравнивать. Может быть, поэтому они с таким воодушевлением говорят о своей любимой стране - той, в которой им посчастливилось пожить.
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Будучи подростком, герой нашего следующего сюжета Владимир Бородин воочию видел жестокость и ужас того времени. Участвовал в Берлинской операции, освобождал...
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