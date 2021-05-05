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Парламентская делегация Молдовы прибыла с визитом в Минск
06.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПлодотворное сотрудничество по всем направлениям - основная задача в отношениях официального Минска и Кишинева. Сегодня в столицу прибыла с визитом парламентская делегация Молдовы во главе со спикером Зинаидой Гречаный. Состоялась встреча с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко и спикером Совета Республики Натальей Кочановой. Беларусь и Молдова долгие годы демонстрируют верность дружбе и сотрудничеству. И это тот случай, когда уровнем партнерства действительно можно гордиться. Страны активно развивают двусторонние контакты в частности и в экономике. Налажен экспорт и импорт. В начале года товарооборот между государствами вырос на 23,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В республике больше всего знают наши нефтепродукты, троллейбусы, тракторы, лекарственные препараты и продовольствие. Также на встрече состоялась церемония подписания совместного заявления о сотрудничестве между парламентами.
Зинаида Гречаный, председатель парламента Молдовы: "Наше сотрудничество будет продолжаться не только в области промышленности, сельского хозяйства, что очень важно. По нашим дорогам бегают белорусские автобусы, по нашим кишиневским дорогам бегают белорусские троллейбусы, которые, кстати, собираются уже и в Кишиневе. Будем надеяться, что будет налажена и сборка автобусов. Это очень важно, наши граждане это ценят. Мы обязаны эти взаимоотношения развивать".
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Особое внимание нам следует уделить вопросу нашего взаимодействия в международных парламентских организациях с целью наиболее активного продвижения наших резолюций, которые имеют объединительный характер, которые направлены на укрепление мира и доверия. Учитывая то, что визит проходит в канун Дня Победы, особое значение мы придали вопросу взаимодействия по сохранению исторической правды, исторической памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне".
Владимир Андрейченко также отметил, что в современных условиях часто встречаются попытки переписать историю войны. В Беларуси многое делается для борьбы с фальсификацией, здесь закон о недопущении реабилитации нацизма. Но особенно важно сегодня единым фронтом в частности и в кооперации с Молдовой противостоять этим попыткам, необходимо продвигать эту тему на международной площадке.
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Плодотворное сотрудничество по всем направлениям - основная задача в отношениях официального Минска и Кишинева. Сегодня в столицу прибыла с визитом...
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