|
Опубликован список экс-силовиков, которых Лукашенко лишил званий
06.05.2021 06:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
6 мая на Национальном правовом интернет-портале
Напомним, что вопрос о лишении определенных лиц воинских и специальных званий инициировали руководители силовых ведомств «с учетом характера и степени тяжести совершенных противоправных действий».
В пресс-службе Александра Лукашенко поясняли причины, по которым экс-силовиков лишили званий: «В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес. Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей».
Воинских званий лишены полковник и подполковник в отставке, 5 подполковников запаса, 2 майора запаса, 8 капитанов запаса, 10 капитанов юстиции запаса, старший лейтенант юстиции запаса, лейтенант и прапорщик запаса.
Специальных званий лишены 2 полковника милиции запаса, 10 подполковников милиции запаса, 8 майоров милиции запаса, 9 капитанов милиции запаса, 11 старших лейтенантов милиции запаса, 2 лейтенанта, прапорщик и старшина милиции запаса, 3 старших сержанта милиции запаса, старший сержант внутренней службы запаса, подполковник юстиции запаса, майор юстиции запаса, 4 капитана юстиции запаса, 2 старших лейтенант юстиции запаса.
Среди фамилий есть те, которые уже не раз за последние месяцы встречались в новостях. Например, бывший следователь Евгений Юшкевич, который 19 апреля этого года перестал выходить на связь, а позже выяснилось, что он
Экс-начальник ГАИ Сергей Масловский лишен спецзвания полковника милиции запаса. 11 октября 2020 года его
Станислав Лупоносов был в звании подполковника милиции запаса. В конце марта этого года ГУБОПиК
В списке много фамилий тех экс-силовиков, которых государство назвало причастными к террористической деятельности, например, Андрей Остапович, Игорь Лобан, Игорь Макар и др. Подробнее о них рассказывали
Среди лишенных званий — бывшие полковник и подполковники в отставке Владимир Бородач, Сергей Анисько и Валерий Костко. Бывший командир бригады спецназа в Марьиной Горке Владимир Бородач и работник КГБ Валерий Костко входили в общественную комиссию по расследованию исчезновения экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко. Сергей Анисько
Федор Кандиранда был старшим преподавателем общевойскового факультета Военной академии. 13 августа он
Майор запаса Александр Исаченко
Всего в списке 87 фамилий. Полный список опубликован
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 мая на Национальном правовом интернет-портале опубликован список экс-силовиков, которых Александр Лукашенко лишил воинских и специальных званий.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)