Опубликован список экс-силовиков, которых Лукашенко лишил званий

Источник материала: Tut.by

6 мая на Национальном правовом интернет-портале опубликован список экс-силовиков, которых Александр Лукашенко лишил воинских и специальных званий. Соответствующий указ подписан 4 мая. В списке 87 фамилий.



Фото: president.gov.by

Напомним, что вопрос о лишении определенных лиц воинских и специальных званий инициировали руководители силовых ведомств «с учетом характера и степени тяжести совершенных противоправных действий».

В пресс-службе Александра Лукашенко поясняли причины, по которым экс-силовиков лишили званий: «В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес. Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей».

Воинских званий лишены полковник и подполковник в отставке, 5 подполковников запаса, 2 майора запаса, 8 капитанов запаса, 10 капитанов юстиции запаса, старший лейтенант юстиции запаса, лейтенант и прапорщик запаса.

Специальных званий лишены 2 полковника милиции запаса, 10 подполковников милиции запаса, 8 майоров милиции запаса, 9 капитанов милиции запаса, 11 старших лейтенантов милиции запаса, 2 лейтенанта, прапорщик и старшина милиции запаса, 3 старших сержанта милиции запаса, старший сержант внутренней службы запаса, подполковник юстиции запаса, майор юстиции запаса, 4 капитана юстиции запаса, 2 старших лейтенант юстиции запаса.

Среди фамилий есть те, которые уже не раз за последние месяцы встречались в новостях. Например, бывший следователь Евгений Юшкевич, который 19 апреля этого года перестал выходить на связь, а позже выяснилось, что он в СИЗО КГБ . По словам адвоката, родственникам показали постановление на обыск, где указана статья 289 УК (Акт терроризма). Ранее его задерживали 24 ноября. Тогда ему заявили, что он является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Экс-начальник ГАИ Сергей Масловский лишен спецзвания полковника милиции запаса. 11 октября 2020 года его задержали за участие в воскресном марше. Ему дали 15 суток ареста, на следующий день после суда он на скорой попал в госпиталь с подозрением на инсульт, ушибами и гематомами. По окончании ареста на свободу не вышел, его задержали снова, уже за неповиновение участковому, и та же судья «выписала» еще 15 суток.

Станислав Лупоносов был в звании подполковника милиции запаса. В конце марта этого года ГУБОПиК рассказал о «кроте». В МВД заявили, что разоблачили Лупоносова. В отношении него возбуждено уголовное дело, его обвиняют в покушении на акт терроризма, совершенный организованной группой (ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 289 УК РБ).

В списке много фамилий тех экс-силовиков, которых государство назвало причастными к террористической деятельности, например, Андрей Остапович, Игорь Лобан, Игорь Макар и др. Подробнее о них рассказывали тут .

Среди лишенных званий — бывшие полковник и подполковники в отставке Владимир Бородач, Сергей Анисько и Валерий Костко. Бывший командир бригады спецназа в Марьиной Горке Владимир Бородач и работник КГБ Валерий Костко входили в общественную комиссию по расследованию исчезновения экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко. Сергей Анисько является бывшим сотрудником контрразведки.

Федор Кандиранда был старшим преподавателем общевойскового факультета Военной академии. 13 августа он подал рапорт на увольнение . Он лишен звания подполковника запаса, как и Сергей Бендя, Дмитрий Протасевич, Сергей Шалыгин, Сергей Шпак.

Майор запаса Александр Исаченко уволился из армии после августовских событий. Теперь он лишен звания.

Всего в списке 87 фамилий. Полный список опубликован тут .