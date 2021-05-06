От полковников до прапорщиков: опубликован список лишенных званий силовиков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мая - Sputnik. Милиционеры и военные, следователи и пограничники по инициативе руководителей соответствующих ведомств утратили погоны и специальные звания, список опубликован на Национальном правовом портале pravo.by.

Президент Беларуси указом №174 от 4 мая 2021 года распорядился лишить воинских и специальных званий представителей силовых структур. К главе государства с соответствующей инициативой обратились руководители силовых ведомств, поскольку именно президент наделен правом лишать воинских званий военнослужащих, а также граждан, состоящих в запасе или находящихся в отставке.

Причинами увольнения и лишения звания экс-силовиков стали их действия и поведение "в период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации".

Кого наказали

Наибольшее количество разжалованных в структуре белорусского МВД: два полковника, десять подполковников, восемь майоров, девять капитанов, одиннадцать старших лейтенантов – все сотрудники из числа запаса. Также были уволены и действующие сотрудники.

Принадлежности к воинским формированиям и погонов лишились представители офицерского состава в отставке: полковник, шесть подполковников, два майора, восемнадцать капитанов (в том числе юстиции запаса), старший лейтенант, лейтенант и сержант. Согласно указа, также в перечне – бывший командир бригады спецназа из части в Марьиной Горке и сотрудник КГБ.

Комментарии министерств

Ранее глава МВД Иван Кубраков сообщил, что званий лишены люди, которые ошиблись в выборе профессии, а в трудное время "положили удостоверения на стол и отказались выполнять свои обязанности".

В Минобороны по данному поводу пояснили, что поступки военнослужащих "несовместимы с высоким званием офицера".

О том, что ряд сотрудников позволил себе недопустимую форму поведения для офицеров, заявили в пресс-службе СК и Погранкомитете.

Напомним, что ранее заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич сообщал о том, что представители силовых структур составляют костяк инициативы BYPOL . В основном, по данным силового ведомства, это бывшие оперативники и следователи, а также работники прокуратуры и преподаватели Академии МВД.