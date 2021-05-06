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От полковников до прапорщиков: опубликован список лишенных званий силовиков
06.05.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мая - Sputnik. Милиционеры и военные, следователи и пограничники по инициативе руководителей соответствующих ведомств утратили погоны и специальные звания, список опубликован на Национальном правовом портале pravo.by.
Президент Беларуси указом №174 от 4 мая 2021 года распорядился
Причинами увольнения и лишения звания экс-силовиков стали их действия и поведение "в период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации".
Кого наказали
Наибольшее количество разжалованных в структуре белорусского МВД: два полковника, десять подполковников, восемь майоров, девять капитанов, одиннадцать старших лейтенантов – все сотрудники из числа запаса. Также были уволены и действующие сотрудники.
© Sputnik / Виктор Толочко
Принадлежности к воинским формированиям и погонов лишились представители офицерского состава в отставке: полковник, шесть подполковников, два майора, восемнадцать капитанов (в том числе юстиции запаса), старший лейтенант, лейтенант и сержант. Согласно указа, также в перечне – бывший командир бригады спецназа из части в Марьиной Горке и сотрудник КГБ.
Комментарии министерств
Ранее глава МВД Иван Кубраков сообщил, что званий лишены люди, которые ошиблись в выборе профессии, а в трудное время "положили удостоверения на стол и отказались выполнять свои обязанности".
В Минобороны по данному поводу пояснили, что поступки военнослужащих "несовместимы с высоким званием офицера".
О том, что ряд сотрудников позволил себе недопустимую форму поведения для офицеров, заявили в пресс-службе СК и Погранкомитете.
Напомним, что ранее заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич сообщал о том, что представители силовых структур
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Перечень лишенных воинских и специальных званий сотрудников и "запасников" содержит 87 фамилий - в него вошли представители различных силовых структур.
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