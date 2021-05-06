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График работы на двух линиях минского метро изменится 9 мая
06.05.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мая – Sputnik. Электропоезда на Московской и Автозаводской линиях столичного метро будут двигаться по графику воскресного дня 9 мая, в вечернее время интервал движения составов изменится, об этом сообщает Telegram-канал метрополитена.
Промежуток между составами в этот день в период с 20:00 до 24:00 составит 5 минут (в обычные воскресные дни – от 6 до 12 минут).
Как пояснили в метрополитене, изменения введены для "транспортного обеспечения культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы".
Там отметили, что 9 мая также могут быть ограничения на вход и выход пассажиров на станции "Площадь Победы" со стороны Монумента Победы. Они возможны в период торжественной церемонии возложения венков и проведения праздничного концерта, посвященного Дню победы.
В этом году исполняется
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Возможны временные ограничения на вход и выход на станции "Площадь Победы" со стороны Монумента Победы.
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