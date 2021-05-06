График работы на двух линиях минского метро изменится 9 мая

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мая – Sputnik. Электропоезда на Московской и Автозаводской линиях столичного метро будут двигаться по графику воскресного дня 9 мая, в вечернее время интервал движения составов изменится, об этом сообщает Telegram-канал метрополитена.

Промежуток между составами в этот день в период с 20:00 до 24:00 составит 5 минут (в обычные воскресные дни – от 6 до 12 минут).

Как пояснили в метрополитене, изменения введены для "транспортного обеспечения культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы".

Там отметили, что 9 мая также могут быть ограничения на вход и выход пассажиров на станции "Площадь Победы" со стороны Монумента Победы. Они возможны в период торжественной церемонии возложения венков и проведения праздничного концерта, посвященного Дню победы.

В этом году исполняется 76 лет со дня победы в Великой отечественной войне. Праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, начнутся уже 7 мая, основные пройдут в воскресенье, 9 мая.

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