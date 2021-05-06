На Пружанский райисполком подали в суд за призыв «негодника»

Источник материала: Tut.by

На Пружанский райисполком подали иск в суд о возмещении 3396 рублей вреда, причиненного государству необоснованным призывом на срочную военную службу, сообщает «Першы Рэгіён» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Согласно материалам дела, военнослужащего, призванного Пружанской районной призывной комиссией, пришлось досрочно уволить в запас. Центральная военно-врачебная комиссия Вооруженных Сил РБ установила, что молодой человек не подлежал призыву на срочную военную службу по состоянию здоровья.

«Согласно сведениям, предоставленных истцом, стоимость лечения в период нахождения призывника на стационарном обследовании составила 3396. Истец просил суд взыскать эти денежные средства с ответчика», — говорится в сообщении суда.

В соответствии со статьей 10 Закона РБ «О воинской обязанности и воинской службе» местные исполнительные и распорядительные органы, создавшие призывные комиссии, несут ответственность за вред, причиненный государству и гражданам призывом на военную службу, службу в резерве граждан, не подлежащих призыву на военную службу, службу в резерве по состоянию здоровья и иным основаниям. Возмещение вреда производится в порядке, установленном гражданским законодательством Беларуси.

Пружанский райисполком с доводами истца согласился и предложил процедуру примирения. По условиям которого местные власти возместят вред, а также 50% расходов по госпошлине в сумме 362,5 рубля согласно графику.

Экономический суд Брестской области утвердил представленное сторонами соглашение о примирении и прекратил производство по делу.

Определение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.