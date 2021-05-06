ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Пружанский райисполком подали в суд за призыв «негодника»

06.05.2021 09:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На Пружанский райисполком подали иск в суд о возмещении 3396 рублей вреда, причиненного государству необоснованным призывом на срочную военную службу, сообщает «Першы Рэгіён».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Согласно материалам дела, военнослужащего, призванного Пружанской районной призывной комиссией, пришлось досрочно уволить в запас. Центральная военно-врачебная комиссия Вооруженных Сил РБ установила, что молодой человек не подлежал призыву на срочную военную службу по состоянию здоровья.

«Согласно сведениям, предоставленных истцом, стоимость лечения в период нахождения призывника на стационарном обследовании составила 3396. Истец просил суд взыскать эти денежные средства с ответчика», — говорится в сообщении суда.

В соответствии со статьей 10 Закона РБ «О воинской обязанности и воинской службе» местные исполнительные и распорядительные органы, создавшие призывные комиссии, несут ответственность за вред, причиненный государству и гражданам призывом на военную службу, службу в резерве граждан, не подлежащих призыву на военную службу, службу в резерве по состоянию здоровья и иным основаниям. Возмещение вреда производится в порядке, установленном гражданским законодательством Беларуси.

Пружанский райисполком с доводами истца согласился и предложил процедуру примирения. По условиям которого местные власти возместят вред, а также 50% расходов по госпошлине в сумме 362,5 рубля согласно графику.

Экономический суд Брестской области утвердил представленное сторонами соглашение о примирении и прекратил производство по делу.

Определение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С райисполкома взыскали 3396 рублей вреда, причиненного государству.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее». Протоиерей Сергей Лепин о значении Пасхи для христиан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by