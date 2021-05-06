|
Первый в Гродно электробус планировали запустить 9 мая, но пока он на доработке на заводе
06.05.2021 09:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый электробус вот-вот появится в Гродно. Автобусному парку уже переданы от него ключи, правда, транспорт пока находится на доработке в Минске,
В электробусе — 30 мест для сидения, общее число пассажиров — 72. Он низкопольный, с откидным трапом для заезда людей на колясках.
Двигатель в машине электрический. Заряжается электробус от станции зарядки для электромобилей. Запас хода — до 300 километров. Производитель электробуса «МАЗ 303Е10» — Минский автомобильный завод.
Как рассказали в ОАО «Автобусный парк города Гродно», электробус будет курсировать по всем городским маршрутам. Его планировали пустить к 9 мая, но пока машина находится на доработке в Минске. Электробус будет зеленого цвета.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый электробус вот-вот появится в Гродно. Автобусному парку уже переданы от него ключи, правда, транспорт пока находится на доработке в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)