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Первый в Гродно электробус планировали запустить 9 мая, но пока он на доработке на заводе

06.05.2021 09:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый электробус вот-вот появится в Гродно. Автобусному парку уже переданы от него ключи, правда, транспорт пока находится на доработке в Минске, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: abw.by

В электробусе — 30 мест для сидения, общее число пассажиров — 72. Он низкопольный, с откидным трапом для заезда людей на колясках.

Двигатель в машине электрический. Заряжается электробус от станции зарядки для электромобилей. Запас хода — до 300 километров. Производитель электробуса «МАЗ 303Е10» — Минский автомобильный завод.

Как рассказали в ОАО «Автобусный парк города Гродно», электробус будет курсировать по всем городским маршрутам. Его планировали пустить к 9 мая, но пока машина находится на доработке в Минске. Электробус будет зеленого цвета.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Первый электробус вот-вот появится в Гродно. Автобусному парку уже переданы от него ключи, правда, транспорт пока находится на доработке в Минске.
 
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