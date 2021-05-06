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Офицеры спецслужб, милиционер и летчик – кто такие разжалованные силовики
06.05.2021 09:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мая - Sputnik. Силовой блок покинул ряд сотрудников, некоторые из них расстались с погонами - экс-офицеры и младшие командиры были
Так, первым в списке оказался бывший командир бригады спецназа в Марьиной Горке, а теперь уже бывший полковник Владимир Бородач. Экс-офицер проживает в Германии, откуда регулярно высказывается в адрес действующей власти и оппозиции. По соседству в списке с Бородачом – Сергей Анисько и Валерий Костко. Экс-контрразведчик и сотрудник КГБ ранее расследовали давнее исчезновение бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захарченко.
Некоторые представители силовых структур, которые фигурируют в опальном списке, в последнее время проходили не только в новостях, но и криминальных сводках.
К примеру, бывший следователь Евгений Юшкевич подозревается в причастности к акту терроризма. То же самое преступление инкриминируют и Станиславу Лупоносову - ранее Главное управление по борьбе с организованной преступностью рапортовало о
© Sputnik / Елена Васильева
По террористической статье также проходят лишенные званий бывший замкомандира спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар, следователи СК Игорь Лобан и Андрей Остапович.
Специального звания полковника милиции запаса лишен и бывший начальник Госавтоинспекции Минской области Сергей Масловский. Его дважды задерживали на акция протеста, он подвергался административному наказанию (30 дней ареста).
Среди представителей Вооруженных сил звания подполковника после рапорта об увольнении был лишен преподаватель общевойскового факультета Военной академии Беларуси Федор Кандиранда. Майор авиабазы в Мачулищах – летчик вертолетного отряда Александр Остапчук - выражал недовольствие действиями властей. Он уволился из армии в августе 2020 года.
Полный перечень силовиков, которые лишены воинских и специальных званий, можно ознакомиться на сайте
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Стали известны фамилии и проступки белорусских сотрудников и "отставников", которых лишили воинских и специальных званий.
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