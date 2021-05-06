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За оскорбление и распространение сведений о частной жизни прокуроров Брестчины возбудили уголовные дела

06.05.2021 09:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Брестской области возбудили уголовные дела о незаконном распространении сведений о частной жизни прокуроров и их оскорблении, сообщает Генпрокуратура.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: John Schnobrich / Unsplash

Данные о личной жизни двух работников ведомства, а также оскорбительные комментарии в их адрес обнаружили в одном из телеграм-каналов. Фигурантам уголовных дел грозят общественные или исправительные работы, штраф, арест или до трех лет ограничения свободы.

Уголовные дела для организации расследования направлены в управление Следственного комитета по Брестской области.

 
 
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Фигурантам уголовных дел грозят общественные или исправительные работы, штраф, арест или до трех лет ограничения свободы.
 
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