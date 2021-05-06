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«Зимой мы здесь живем совершенно одни». История пары, которая переехала из города в деревню
06.05.2021 10:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Даша и Витя уже больше 5 лет живут в деревне. До этого у них была столичная жизнь и «работа — квартира — работа». А теперь — животные, природа, душ как праздник и еще много всего, с чем большинство из нас, жителей городов, никогда не сталкивалось: то вороны воруют поросят, то нужно принимать роды у коров, то бешеная лиса забежит в сарай. За эти 5 лет после того, как семья купила дом в деревне, они не разочаровались в своей затее. Сегодня семья зарабатывает на молоке — продает его в ближайшем городе. А еще ведет
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