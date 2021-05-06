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В Речицком районе вторые сутки ищут 84-летнего пенсионера, который ушел в лес и пропал
06.05.2021 10:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе второй день ищут 84-летнего пенсионера, сообщили в МЧС.
Сообщение о мужчине, потерявшемся в лесу возле агрогородка Солтаново поступило утром 5 мая.
Оказалось, что пенсионер ушел в лес еще вечером 4 мая и до настоящего времени его местонахождение не известно.
Пропавшего ищут работники МЧС, милиция, лесники.
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Пенсионер ушел в лес еще вечером 4 мая и до настоящего времени его местонахождение не известно.
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