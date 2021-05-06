В Речицком районе вторые сутки ищут 84-летнего пенсионера, который ушел в лес и пропал

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе второй день ищут 84-летнего пенсионера, сообщили в МЧС.

Сообщение о мужчине, потерявшемся в лесу возле агрогородка Солтаново поступило утром 5 мая.

Оказалось, что пенсионер ушел в лес еще вечером 4 мая и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Пропавшего ищут работники МЧС, милиция, лесники.