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В Речицком районе вторые сутки ищут 84-летнего пенсионера, который ушел в лес и пропал

06.05.2021 10:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речицком районе второй день ищут 84-летнего пенсионера, сообщили в МЧС.

Сообщение о мужчине, потерявшемся в лесу возле агрогородка Солтаново поступило утром 5 мая.

Оказалось, что пенсионер ушел в лес еще вечером 4 мая и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Пропавшего ищут работники МЧС, милиция, лесники.

 
 
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Пенсионер ушел в лес еще вечером 4 мая и до настоящего времени его местонахождение не известно.
 
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