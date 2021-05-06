Солдатская каша, фейерверк и концерты. Как в Минске отметят День Победы

Источник материала: Tut.by

Столичные власти опубликовали программу главных мероприятий 9 мая. Она размещена в телеграм-канале Мингорисполкома. Свою программу опубликовало и Министерство обороны.





Программа столичных властей

11.00 — торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу Победы. Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны придут официальные делегации государственных органов, трудовых коллективов столичных предприятий, представителей общественных и профсоюзных организаций, администраций районов, духовенство, депутаты, молодежь.

11.00 — в парке Победы начнется праздничная тематическая программа, в которой примут участие оркестры и вокально-инструментальные коллективы, пройдут показательные выступления по рукопашному бою, а военнослужащие кинологического центра Вооруженных Сил Республики Беларусь продемонстрируют свое мастерство в дрессуре служебных собак. Главной особенностью праздника станет выставка военной техники. На празднике будет работать полевая кухня. Все мероприятия продлятся до 17.00.

12.00 — у Дворца спорта стартует концертная программа «Моя весна! Моя Победа!». Концерт позволит окунуться в атмосферу довоенного времени, послушать фронтовые песни и популярные произведения военных лет. Он продлится до 23.00. Там же, на площадке у Дворца спорта, уже с 10.00 развернется праздничная ярмарка.

18.00 — на площади Государственного флага пройдет торжественный ритуал чествования государственных символов — герба и флага.

21.30 — на площади Победы пройдет праздничный гала-концерт «Подвиг народа бессмертен». Трансляцию смотрите на телеканале «Беларусь 1».

23.00 — праздничный фейерверк. Его продолжительность — пять минут. Запустят его на пяти площадках: в парке Янки Купалы, у «Чижовка-Арены», в парках Павлова и Уго Чавеса, а также на набережной водохранилища «Дрозды». Преобладающая цветовая гамма пиротехнического шоу должна быть в цветах национального флага Республики Беларусь.

Программа от Минобороны

Минобороны в День Победы развернет в Минске семь военно-тематических площадок, на которых покажут военную технику, проведут показательные выступления, предусмотрена и развлекательная программа, сообщает пресс-служба Минобороны.

В Парке Победы на проспекте Победителей будут установлены РСЗО «БелГрад», танк Т-723, БТР-70МБ1, бронеавтомобили «Кайман» и «Дракон», техника войск связи. Здесь пройдут показательные выступления по рукопашному бою, выступления кинологов. Будут работать тренажеры стрелков-зенитчиков. Обещают угощать «солдатской кашей», катать на «Драконе», квадроциклах. Будет караоке. С 14 до 15 часов будет выступать Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил.

на проспекте Победителей будут установлены РСЗО «БелГрад», танк Т-723, БТР-70МБ1, бронеавтомобили «Кайман» и «Дракон», техника войск связи. Здесь пройдут показательные выступления по рукопашному бою, выступления кинологов. Будут работать тренажеры стрелков-зенитчиков. Обещают угощать «солдатской кашей», катать на «Драконе», квадроциклах. Будет караоке. С 14 до 15 часов будет выступать Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил. В парке имени Янки Купалы обещают тот же набор техники, здесь не будет показательных выступлений, но будет «солдатская каша». С 15 до 17 часов выступят творческие коллективы Минского СВУ.

обещают тот же набор техники, здесь не будет показательных выступлений, но будет «солдатская каша». С 15 до 17 часов выступят творческие коллективы Минского СВУ. В парке имени Павлова будет также техника и «солдатская каша», а также концерт с 15 до 16 часов.

будет также техника и «солдатская каша», а также концерт с 15 до 16 часов. В сквере у Комаровского рынка все тот же набор техники, «солдатская каша». Коллективы суворовского училища и творческая группа Академического ансамбля песни и танца ВС Беларуси будут выступать с 11 до 12 часов.

все тот же набор техники, «солдатская каша». Коллективы суворовского училища и творческая группа Академического ансамбля песни и танца ВС Беларуси будут выступать с 11 до 12 часов. Следующая площадка разместится на улице Столетова, 1 . Программа такая же, как и на предыдущей площадке, только с 11 до 12 часов будут выступать музыкальные коллективы Военной академии и творческая группа Академического ансамбля песни и танца ВС Беларуси.

. Программа такая же, как и на предыдущей площадке, только с 11 до 12 часов будут выступать музыкальные коллективы Военной академии и творческая группа Академического ансамбля песни и танца ВС Беларуси. У Национальной библиотеки набор техники дополнит стрелковый тренажер «СКАТТ» и караоке. С 12 до 13 часов здесь выступят оркестр и концертная группа ВВС и войск ПВО.

набор техники дополнит стрелковый тренажер «СКАТТ» и караоке. С 12 до 13 часов здесь выступят оркестр и концертная группа ВВС и войск ПВО. У «Чижовка-Арены» в дополнение к технике обещают интерактивный стрелковый тир и «солдатскую кашу». С 14 до 15 часов будут выступать музыкальные коллективы Военной академии.