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Какие выплаты положены ветеранам Великой Отечественной в Беларуси

06.05.2021 11:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мая - Sputnik. Для ветеранов Великой Отечественной войны белорусским законодательством предусмотрены повышения к пенсиям - от 50 до 500 % их минимального размера.

"Самым возрастным ветеранам уже более 100 лет, а самым молодым – около 90", – рассказала на пресс-конференции 6 мая начальник главного управления соцобслуживания и соцпомощи Минтруда и соцзащиты Татьяна Федорова.

Специалист сообщила, что в Минске живут два Героя Советского Союза. Иван Ильич Кустов получил звание в 1945 году. Василий Сергеевич Мичурин был награжден Золотой звездой в 1940 году.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 6 мая - Sputnik. Для ветеранов Великой Отечественной войны белорусским законодательством предусмотрены повышения к пенсиям - от 50 до 500 % их минимального размера....
 
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