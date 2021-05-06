Какие выплаты положены ветеранам Великой Отечественной в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мая - Sputnik. Для ветеранов Великой Отечественной войны белорусским законодательством предусмотрены повышения к пенсиям - от 50 до 500 % их минимального размера.

"Самым возрастным ветеранам уже более 100 лет, а самым молодым – около 90", – рассказала на пресс-конференции 6 мая начальник главного управления соцобслуживания и соцпомощи Минтруда и соцзащиты Татьяна Федорова.

Специалист сообщила, что в Минске живут два Героя Советского Союза. Иван Ильич Кустов получил звание в 1945 году. Василий Сергеевич Мичурин был награжден Золотой звездой в 1940 году.

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