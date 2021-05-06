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Под Минском в Колодищах гуляет большой и красивый кот уникальной породы. Разыскиваются хозяева
06.05.2021 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В сообществе в Facebook «Минск. Пропавшие и найденные коты»
Эта порода — гибрид домашней кошки и африканского сервала. В 2015 году этих кошек признали самыми дорогими в мире. В интернете можно найти
Рост такого кота может достигать 60 см, а вес — 15 кг. Кот отличается развитым интеллектом.
Forbes.ru
В сообществе пишут, что таких котов, как правило, чипируют, поэтому найти его хозяев можно через ветеринарную клинику.
«Буду благодарна всем, кто живет в Колодищах и близлежащих районах. Передайте информацию соседям. Может найдем его и его хозяина. Он очень большой и изначально страшно к нему подходить, если не сталкивались с такими большими кошками, но я прочитала, что они добрые и любопытные», — пишут в сообществе.
Более подробную. информацию и контакты для связи можно найти в
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В сообществе в Facebook «Минск. Пропавшие и найденные коты» появился пост о гуляющем бенгальском коте в районе Колодищи. Неравнодушные люди просят найти его хозяев.
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