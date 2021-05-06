Под Минском в Колодищах гуляет большой и красивый кот уникальной породы. Разыскиваются хозяева

Источник материала: Tut.by

В сообществе в Facebook «Минск. Пропавшие и найденные коты» появился пост о гуляющем в районе Колодищи коте редкой породы. Мнения по поводу его породы разошлись, но скорее всего, это саванна. Неравнодушные люди просят помочь найти его хозяев.



Фото: сообщество в Facebook «Минск. Пропавшие и найденные коты»

Эта порода — гибрид домашней кошки и африканского сервала. В 2015 году этих кошек признали самыми дорогими в мире. В интернете можно найти информацию , что они стоят от 4 до 20 тысяч долларов, однако в реальности их можно приобрести и дешевле.

Рост такого кота может достигать 60 см, а вес — 15 кг. Кот отличается развитым интеллектом.

Forbes.ru пишет , что изобретатели гибрида хотели искоренить моду на использование гепардов и леопардов в качестве домашних любимцев. Падкие на экзотику богачи получили возможность обзавестись питомцем, который выглядит как дикий зверь, но не требует сложного ухода.

В сообществе пишут, что таких котов, как правило, чипируют, поэтому найти его хозяев можно через ветеринарную клинику.

«Буду благодарна всем, кто живет в Колодищах и близлежащих районах. Передайте информацию соседям. Может найдем его и его хозяина. Он очень большой и изначально страшно к нему подходить, если не сталкивались с такими большими кошками, но я прочитала, что они добрые и любопытные», — пишут в сообществе.

Более подробную. информацию и контакты для связи можно найти в сообществе в Facebook «Минск. Пропавшие и найденные коты» .