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В Польше задержана контрабандная партия белорусских сигарет на 2,5 млн долларов

06.05.2021 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Польские таможенники обнаружили 653 тысячи пачек контрабандных белорусских сигарет. Они были спрятаны в фуре, которая, по документам, везла минеральную вату в Германию. Об этом сообщает пресс-служба польской таможни.


Фото: podlaskie.kas.gov.pl

Сотрудники Подляской государственной налоговой администрации (КАС) у польско-литовской границы остановили для осмотра грузовик с литовскими номерами. По документам, которые предоставил 32-летний водитель, в фуре находилась минеральная вата. Однако при рентгенологическом сканировании авто выяснилось, что вата занимала только часть прицепа, а за ней были спрятаны сигареты.

Видео: Krajowa Administracja Skarbowa

Всего было изъято 653 тысячи пачек белорусских сигарет. Стоимость контрабандного груза составила 9,7 млн злотых (2,56 млн долларов).


Фото: podlaskie.kas.gov.pl

Проводится расследование, водитель грузовика — гражданин Литвы — задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

 
 
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По документам, которые предоставил 32-летний водитель, в фуре находилась минеральная вата
 
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