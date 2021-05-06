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В Польше задержана контрабандная партия белорусских сигарет на 2,5 млн долларов
06.05.2021 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Польские таможенники обнаружили 653 тысячи пачек контрабандных белорусских сигарет. Они были спрятаны в фуре, которая, по документам, везла минеральную вату в Германию. Об этом
Сотрудники Подляской государственной налоговой администрации (КАС) у польско-литовской границы остановили для осмотра грузовик с литовскими номерами. По документам, которые предоставил 32-летний водитель, в фуре находилась минеральная вата. Однако при рентгенологическом сканировании авто выяснилось, что вата занимала только часть прицепа, а за ней были спрятаны сигареты.Видео:
Всего было изъято 653 тысячи пачек белорусских сигарет. Стоимость контрабандного груза составила 9,7 млн злотых (2,56 млн долларов).
Проводится расследование, водитель грузовика — гражданин Литвы — задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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По документам, которые предоставил 32-летний водитель, в фуре находилась минеральная вата
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