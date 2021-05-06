Правозащитники: «Это работа в условиях войны», «мы постоянно чувствием давление»

Регулярно в сети появляется информация о задержаниях и преследовании правозащитников. DW удалось пообщаться с сотрудницей белорусской правозащитной организации Human constanta, представительницей Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси и правозащитниками центра «Всяна».

«Мы постоянно чувствуем давление»

«Это работа в условиях войны. Мы пытаемся найти баланс между защитой прав человека и тем, чтобы самим не попасть за решетку», - говорит Янина, сотрудница белорусской правозащитной организации Human constanta.

По ее словам, риторика госорганов сводится в мнению, что правозащитники – деструктивные деятели, поддерживающие массовые беспорядки.

Янина рассказала, что из-за ежедневного давления и угроз со стороны властей на правозащитников, некоторым ее коллегам пришлось уехать за границу.

«Мы постоянно чувствуем давление», - делится девушка, добавляя, что правозащитников и волонтеров задерживают каждый день, они сидят по разным причинам, поэтому сейчас любое действие может быть расценено «как антигосударственное, антиправовое».

«Предмет отдельного уголовного дела»

«Мы понимаем, что наша деятельность стала либо предметом отдельного уголовного дела, либо общего дела против белорусских правозащитников», - поясняет представительница Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси Виктория Федорова, говоря, что из-за этого они с коллегами были вынуждены уехать из Беларуси.

Федорова рассказала, что 9 марта к одному из сотрудников комитета в дом «вломились» силовики и «фактически выбивали» у него пароли от девайсов. Потом его задержали и за участие в массовых мероприятиях арестовали на 25 суток, но после из истечения срока на свободу мужчина так и не вышел.

Затем, по ее словам, последовал обыск у правозащитницы Эниры Броницкой, а Татьяна Гацура-Яворская, правозащитница и директор просветительско-социального общественного объединения «Звено», являющегося сооснователем комитета, провела в заключении 10 дней и до сих пор является фигуранткой уголовного дела.

«Нельзя сказать, что пытки закончились в августе. Люди, которые сейчас выходят из изоляторов, рассказывают, какие особые условия там создают для «политических», - рассказывает правозащитница.

«Закрыть рот» правозащитникам

На онлайн пресс-конференции, посвященной 25-летию правозащитного центра «Весна», его руководитель Алесь Беляцкий поделился своим мнением относительно ситуации в стране.

«Мы практически находимся в ситуации еще не военного, но уже чрезвычайного положения, когда общество лишено элементарных прав, когда не работает правовая система», - заявил он.

Беляцкий рассказал, что его вызывали на допрос по делу о «подготовке лиц для участия в противоправных действиях», а четверо его коллег арестованы.

Однако, по его словам, несмотря на то, что в Беларуси «махровая, фактически сталинская реакция правит бал», властям не удастся «закрыть рот» правозащитникам.

Когда начались репрессии

Юрист и правозащитник Валентин Стефанович считает, что нарушать права и свободу человека в Беларуси начали еще в мае 2020 года, когда началась президентская компания. По его словам, тогда уже было несколько десятков политзаключенных, в том числе людей, которые выдвигались на пост президента, и членов их инициативных групп.