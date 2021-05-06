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Что бы ждало Беларусь в случае "беломайдана" - рассказывают эксперты в ток-шоу "Понятная политика. Плюс"

06.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Когда старания расшатать страну изнутри не увенчались успехом,  пришло время самого радикального сценария. Попытка госпереворота - одна из самых обсуждаемых тем в медийном пространстве. О том, что бы ждало нашу страну в случае "беломайдана", говорили в нашем эфире главные политические эксперты страны в рамках ток-шоу "Понятная политика плюс". Эксперты солидарны - битва за Беларусь еще не закончена и нужно быть готовыми эффективно противостоять враждебным силам.

Смотрите свежий выпуск ток-шоу "Понятная политика плюс" в социальных сетях АТН и на сайте Белтелерадиокомпании.

Все выпуски ток-шоу "Понятная политика плюс" здесь.

 
 
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Когда старания расшатать страну изнутри не увенчались успехом, пришло время самого радикального сценария. Попытка госпереворота - одна из самых обсуждаемых тем в...
 
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