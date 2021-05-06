Источник материала: БT

Когда старания расшатать страну изнутри не увенчались успехом, пришло время самого радикального сценария. Попытка госпереворота - одна из самых обсуждаемых тем в медийном пространстве. О том, что бы ждало нашу страну в случае "беломайдана", говорили в нашем эфире главные политические эксперты страны в рамках ток-шоу "Понятная политика плюс". Эксперты солидарны - битва за Беларусь еще не закончена и нужно быть готовыми эффективно противостоять враждебным силам.

Смотрите свежий выпуск ток-шоу "Понятная политика плюс" в социальных сетях АТН и на сайте Белтелерадиокомпании.



Все выпуски ток-шоу "Понятная политика плюс" здесь.