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Что бы ждало Беларусь в случае "беломайдана" - рассказывают эксперты в ток-шоу "Понятная политика. Плюс"
06.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Когда старания расшатать страну изнутри не увенчались успехом, пришло время самого радикального сценария. Попытка госпереворота - одна из самых обсуждаемых тем в медийном пространстве. О том, что бы ждало нашу страну в случае "беломайдана", говорили в нашем эфире главные политические эксперты страны в рамках ток-шоу "Понятная политика плюс". Эксперты солидарны - битва за Беларусь еще не закончена и нужно быть готовыми эффективно противостоять враждебным силам.
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Что бы ждало Беларусь в случае "беломайдана" - рассказывают эксперты в ток-шоу "Понятная политика. Плюс"
Когда старания расшатать страну изнутри не увенчались успехом, пришло время самого радикального сценария. Попытка госпереворота - одна из самых обсуждаемых тем в...
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