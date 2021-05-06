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Женщины на Великой Отечественной войне. Ведущие нашей программы "Добрай раніцы, Беларусь!" отправились на Линию Сталина. Команда утреннего шоу готовит тематический эфир ко Дню Победы. Женский десант опробует самые популярные специальности на фронте на себе - санитарка, снайпер, разведчица, зенитчица и даже танкистка. Подробности спецопераций, использование оружия и управление тяжелой техникой - режиссеры воссоздали ситуации на линии огня. За достоверностью на площадке следили эксперты - историки и профессионалы в сфере реконструкции.

Реальные воспоминания героев Великой Отечественной войны - ветераны поделятся историей своей Победы. Дополнят атмосферу знакомые фронтовые композиции. Телезрителей ждет концерт под открытым небом - от "Смуглянки" до "Темной ночи". Смотрите завтра с 6 до 9 утра на "Беларусь 1".



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