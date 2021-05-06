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Ведущие программы "Добрай раніцы, Беларусь!" отправились на Линию Сталина
06.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Женщины на Великой Отечественной войне. Ведущие нашей
Реальные воспоминания героев Великой Отечественной войны - ветераны поделятся историей своей Победы. Дополнят атмосферу знакомые фронтовые композиции. Телезрителей ждет концерт под открытым небом - от "Смуглянки" до "Темной ночи". Смотрите завтра с 6 до 9 утра на
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Женщины на Великой Отечественной войне. Ведущие нашей программы "Добрай раніцы, Беларусь!" отправились на Линию Сталина. Команда утреннего шоу готовит...
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