Музей истории Великой Отечественной войны предлагает новые квесты - как семейные, так и школьные

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Музей истории Великой Отечественной проводит тематические программы ко Дню Победы. Посетители могут не только познакомиться с экспозициями военных лет, но и почувствовать себя настоящими разведчиками, научиться оказывать первую помощь раненым. Все это предлагают новые музейные квесты - как семейные, так и школьные. Формат интерактивных экскурсий привлекает в первую очередь молодежь.

Передвижную экспозицию "Жить, чтобы помнить" можно посетить в выходные и в парках столицы. Летний сезон откроет площадка самолета Ли-2 интерактивной программой.