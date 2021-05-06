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Музей истории Великой Отечественной войны предлагает новые квесты - как семейные, так и школьные
06.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Передвижную экспозицию "Жить, чтобы помнить" можно посетить в выходные и в парках столицы. Летний сезон откроет площадка самолета Ли-2 интерактивной программой.Читайте также:
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Музей истории Великой Отечественной войны проводит тематические программы ко Дню Победы. Посетители могут не только познакомиться с экспозициями военных лет, но...
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