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Музей истории Великой Отечественной войны предлагает новые квесты - как семейные, так и школьные

06.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Музей истории Великой Отечественной  проводит  тематические программы ко Дню Победы. Посетители могут не только познакомиться с экспозициями военных лет, но и почувствовать себя настоящими разведчиками, научиться оказывать первую помощь раненым. Все это предлагают новые музейные квесты - как семейные, так и школьные. Формат интерактивных экскурсий привлекает в первую очередь молодежь. 

Передвижную экспозицию "Жить, чтобы помнить" можно посетить в выходные и в парках столицы.  Летний сезон откроет площадка самолета Ли-2 интерактивной программой. 

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Музей истории Великой Отечественной войны проводит тематические программы ко Дню Победы. Посетители могут не только познакомиться с экспозициями военных лет, но...
 
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