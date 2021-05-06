ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Республиканская облачная платформа обеспечит информационную безопасность госсектора

06.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Использование облачных технологий обеспечит информационную безопасность и защиту данных. Вопросы цифровизации госсектора и развития цифровой экономики страны обсудили в Могилеве. По мнению специалистов, при использовании "государственного облака" вся цифровая информация будет храниться непосредственно в Беларуси - на мощностях Республиканского центра обработки данных. Кроме того, использование цифровой платформы повысит эффективность работы госсектора, сэкономит бюджет и обеспечит защиту персональных данных белорусов. 

Сегодня уже более полутысячи государственных органов и организаций нашей страны перешли на Республиканскую облачную платформу.


Читайте также:

Ученые БГУ разработали уникальную технологию восстановления грунтов, загрязненных нефтепродуктами

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Использование облачных технологий обеспечит информационную безопасность и защиту данных. Вопросы цифровизации госсектора и развития цифровой экономики страны...
 
Новости дня
Новости общества
 
Первый в Гродно электробус планировали запустить 9 мая, но пока он на доработке на заводе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by