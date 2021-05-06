Республиканская облачная платформа обеспечит информационную безопасность госсектора

Источник материала: БT

Использование облачных технологий обеспечит информационную безопасность и защиту данных. Вопросы цифровизации госсектора и развития цифровой экономики страны обсудили в Могилеве. По мнению специалистов, при использовании "государственного облака" вся цифровая информация будет храниться непосредственно в Беларуси - на мощностях Республиканского центра обработки данных. Кроме того, использование цифровой платформы повысит эффективность работы госсектора, сэкономит бюджет и обеспечит защиту персональных данных белорусов.

Сегодня уже более полутысячи государственных органов и организаций нашей страны перешли на Республиканскую облачную платформу.





