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Республиканская облачная платформа обеспечит информационную безопасность госсектора
06.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Использование облачных технологий обеспечит информационную безопасность и защиту данных. Вопросы цифровизации госсектора и развития цифровой экономики страны обсудили в Могилеве. По мнению специалистов, при использовании "государственного облака" вся цифровая информация будет храниться непосредственно в Беларуси - на мощностях Республиканского центра обработки данных. Кроме того, использование цифровой платформы повысит эффективность работы госсектора, сэкономит бюджет и обеспечит защиту персональных данных белорусов.
Сегодня уже более полутысячи государственных органов и организаций нашей страны перешли на Республиканскую облачную платформу.
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Использование облачных технологий обеспечит информационную безопасность и защиту данных. Вопросы цифровизации госсектора и развития цифровой экономики страны...
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