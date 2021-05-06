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Дискуссионная молодежная площадка с участием сенатора прошла в Гомеле

06.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Одним из ключевых вопросов на встрече с председателем Постоянной комиссии Совета Республики Виктором Лисковичем стало повышение активности в социальных сетях и использование интернет-пространства для формирования команды единомышленников в молодежной среде. Сенатор призвал не бояться прямо высказывать в сети свою позицию и объединять людей вокруг себя. На встрече прозвучала инициатива о создании республиканского реестра молодежных лидеров.


Даниил Ижицкий, студент Гомельского филиала Международного университета МИТСО:

Это социальная сеть, которая будет объединять всю молодежь Беларуси. Там будут анонсы все мероприятий. Молодежь, посещая мероприятия, будет получать рейтинг, и собственно приложение будет выступать в качестве кадрового резерва.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Очень талантливая и креативная молодежь. Она не только может, но и делает все, чтобы не только молодым, но и всем жителям страны жилось лучше. Очень много инициатив, очень много желания. Их потенциал мы не просто будем, мы обязаны использовать для того, чтобы развивать общество.

Также участники дискуссионной площадки посетили различные учреждения и предприятия Гомеля.


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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Одним из ключевых вопросов на встрече с председателем Постоянной комиссии Совета Республики Виктором Лисковичем стало повышение активности в социальных сетях и...
 
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