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Хранилище памяти о мужестве и трагедии белорусского народа. Специально ко Дню Победы команда Белтелерадиокомпании представляет серию проекта "Один день" о Музее истории Великой Отечественной войны. Его создавали еще в годы фашистской оккупации - в июне 1942 года. В числе первых ценностей - хроники партизанского движения, печатные и рукописные издания, самодельное оружие. Это первый в мире музей, посвященный самой кровопролитной войне ХХ века, сегодня один из самых посещаемых в нашей стране. В экспозиции можно оценить свыше 8 тысяч экспонатов. Всего же в фондах хранится около 145 тысяч раритетов.

Как экспонаты попадали в музей прямо с фронта и кто сегодня продлевает жизнь ценностей? "Один день" в Музее истории Великой отечественной войны - сегодня сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1" . Смотрите проект "Один день" и по субботам.



Все серии проекта "Один день" здесь.