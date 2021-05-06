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Ко Дню Победы проект "Один день" о Музее истории Великой Отечественной войны
06.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Хранилище памяти о мужестве и трагедии белорусского народа. Специально ко Дню Победы команда Белтелерадиокомпании представляет серию
Как экспонаты попадали в музей прямо с фронта и кто сегодня продлевает жизнь ценностей? "Один день" в Музее истории Великой отечественной войны - сегодня сразу после
Все серии проекта "Один день"
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Хранилище памяти о мужестве и трагедии белорусского народа. Специально ко Дню Победы команда Белтелерадиокомпании представляет серию проекта "Один день" о Музее...
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