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МЧС эффектно завершил учебно-методический семинар в Пинском районе
06.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Финальным аккордом стал автопробег на технике повышенной проходимости по местам боевой славы. Участники возложили у каждого монумента цветы. Колонна техники стартовала в поселке Новый Двор и проехала через деревни Чухово, Погост-Загородский и Вяз. Закончилось мероприятие акцией по благоустройству могил воинам Великой Отечественной войны.
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Финальным аккордом стал автопробег на технике повышенной проходимости по местам боевой славы. Участники возложили у каждого монумента цветы. Колонна техники...
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