Россиянин с помощью двух белорусов пытался продать в нашей стране арсенал - автоматы и пистолеты

Источник материала: Tut.by

Россиянин пытался продать большой арсенал оружия в нашей стране, в этом ему помогали двое белорусов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

В сентября 2020 года 41-летний гражданин России, как установили следователи, получил на территории своей страны два автомата Калашникова, шесть пистолетов, два глушителя, боеприпасы, взрыватель ручной гранаты и корпус осколочной — все это мужчина решил сбыть в Беларуси. На своей машине он пересек границу, а для хранения имеющегося арсенала организовал тайник в Минском районе. О помощи с поиском клиентов он за деньги договорился с двумя минчанами 25-ти и 23-х лет. Те должны были обсуждать с потенциальными покупателями нюансы сделки, время, место и способ передачи товара, а цену устанавливал россиянин.

Хозяин арсенала сделал фото оружия, а один из белорусов создал группу в телеграм, куда помещал объявления о продаже. Информация также фигурировала в некоторых телеграм-каналах.

Россиянина задержали возле тайника рядом с образовательно-оздоровительным центром «Лидер», что в нескольких сотнях метров от МКАД в районе деревни Ждановичи. Спрятанную сумку с оружием изъяли. Эксперты определили, что пистолеты и автоматы являются нарезным оружием и изготовлены кустарно — в их конструкцию были внесены необходимые изменения. Были готовы к использованию также боеприпасы и глушители. Биологический материал, обнаруженный на предметах, совпал с тем, образцы которого взяли у задержанного мужчины.

В отношении всех троих подозреваемых возбуждено дело по части 1 статьи 14 (Покушение на преступление), части 3 статьи 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) Уголовного кодекса Беларуси, а организатору преступной схемы также вменяется в вину часть 2 статьи 295 и часть 1 статьи 333−1 (Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники) УК.