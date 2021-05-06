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Что будет в Минске 9 мая?8

06.05.2021 13:07 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Программа мероприятий, которые пройдут 9 мая в Беларуси, опубликована на ресурсах столичных властей.

Телеграм-канал Мингорисполкома сообщает о следующем:

  • В 11:00 пройдет церемония возложения цветов и венков к монументу Победы. В ней будут участвовать официальные делегации администраций, депутаты, молодежь.
  • В 11.00 также в парке Победы начнется праздничная тематическая программа, в которой примут участие оркестры и вокально-инструментальные коллективы, пройдут показательные выступления по рукопашному бою, а военнослужащие кинологического центра Вооруженных Сил Республики Беларусь продемонстрируют свое мастерство в дрессуре служебных собак. Главной особенностью праздника станет выставка военной техники. На празднике будет работать полевая кухня. Все мероприятия продлятся до 17.00.
  • В 12.00 у Дворца спорта стартует концертная программа «Моя весна! Моя Победа!». Концерт позволит окунуться в атмосферу довоенного времени, послушать фронтовые песни и популярные произведения военных лет. Он продлится до 23.00. Там же, на площадке у Дворца спорта, уже с 10.00 развернется праздничная ярмарка.
  • 18.00 - на площади Государственного флага пройдет торжественный ритуал чествования государственных символов — герба и флага.
  • 21.30 - на площади Победы пройдет праздничный гала-концерт «Подвиг народа бессмертен». Трансляцию смотрите на телеканале «Беларусь 1».
  • В 23.00 запустят  праздничный фейерверк  на пяти площадках: в парке Янки Купалы, у «Чижовка-Арены», в парках Павлова и Уго Чавеса, а также на набережной водохранилища Дрозды. Преобладающая цветовая гамма пиротехнического шоу должна быть в цветах национального флага Республики Беларусь. Салют будет доиться 5 минут.

Программа от Минобороны

Минобороны в День Победы развернет в Минске 7 военно-тематических площадок, на которых покажут военную технику, проведут показательные выступления, предусмотрена и развлекательная программа, сообщает пресс-служба ведомства.

  • В парке Победы на проспекте Победителей будут установлены РСЗО «БелГрад», танк Т-72Б3, БТР-70МБ1, бронеавтомобили «Кайман» и «Дракон», техника войск связи. Здесь пройдут показательные выступления по рукопашному бою, выступления кинологов. Будут работать тренажеры стрелков-зенитчиков. Обещают угощать «солдатской кашей», катать на «Драконе», квадроциклах. Будет караоке. С 14 до 15 часов будет выступать Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил.
  • В парке имени Янки Купалы обещают тот же набор техники, здесь не будет показательных выступлений, но будет «солдатская каша». С 15 до 17 часов выступят творческие коллективы Минского СВУ.
  • В парке имени Павлова будет также техника и «солдатская каша», а также концерт с 15 до 16 часов.
  • В сквере у Комаровского рынка все тот же набор техники, «солдатская каша». Коллективы суворовского училища и творческая группа Академического ансамбля песни и танца ВС Беларуси будут выступать с 11 до 12 часов.
  • Следующая площадка разместится на улице Столетова, 1. Программа такая же, как си на предыдущей площадке, только с 11 до 12 часов будут выступать музыкальные коллективы Военной академии и творческая группа Академического ансамбля песни и танца ВС Беларуси.
  • У Национальной библиотеки набор техники дополнит стрелковый тренажер «СКАТТ» и караоке. С 12 до 13 часов здесь выступят оркестр и концертная группа ВВС и войск ПВО.
  • У «Чижовка-Арены» в дополнение к технике обещают интерактивный стрелковый тир и «солдатскую кашу». С 14 до 15 часов будут выступать музыкальные коллективы Военной академии.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Программа мероприятий, которые пройдут 9 мая в Беларуси, опубликована на ресурсах столичных властей. Телеграм-канал Мингорисполкома сообщает о следующем:
 
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