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«Собачий кайф»: в Слуцком районе подросток едва не погиб во время игры с удушением

06.05.2021 13:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Гацуковского сельсовета Слуцкого района едва не погиб 11-летний подросток. Предварительно установлено, что мальчик мог быть связан с играми своих ровесников в повешение и удушение, которое они называют «собачий кайф», сообщает МЛЫН.BY.


Иллюстративное фото: Florian Pérennès / unsplash.com

Несчастный случай произошел 29 апреля. Официальный представитель управления внутренних дел Миноблисполкома Александра Попова сообщила корреспонденту портала, что по факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку.

— До завершения проверки мы не можем однозначно утверждать: что именно привело к этому несчастному случаю. Но, я обращаю внимание родителей и всех взрослых, в чьи обязанности входит воспитание детей на необходимость уделять самое пристальное внимание досугу несовершеннолетних, тем более, что скоро начнутся летние каникулы. Нужно постоянно быть в курсе, где, с кем, как проводят дети и подростки свое свободное время, в какие игры они играют и какими страницами в интернете интересуются, — сказала Александра Попова.

В Главном управлении по здравоохранению Миноблисполкома рассказали, что на место выезжал главный внештатный специалист управления.

Согласно его выводам, в заброшенном сарае в деревне, где живет парень, дети и подростки проводили свободное время без надзора взрослых. Они расписывали стены нецензурными надписями, курили, сжигали разные предметы. Фотографии своих развлечений несовершеннолетние выкладывали в закрытых Инстаграм-аккаунтах.

Кроме этого, специалист главного управления здравоохранения Миноблисполкома получил информацию о том, что дети в сарае занимались игрой «собачий кайф», как они ее сами называют. Детская «шалость» связана с повешением и удушением. По предварительной информации, игрой подростки забавлялись как в этом сарае, так и других местах. И только по случайности все не закончилось трагедией.

Свою проверку по несчастному случаю с подростком проводит прокуратура Слуцкого района.

— В ходе прокурорской проверки мы выясняем причины, условия и обстоятельства, которые могли способствовать этому инциденту, а также работу ведомств, в чьи обязанности входит проведение профилактики — учреждений образования, комиссии и инспекции по делам несовершеннолетних, а также сельского совета, в населенном пункте которого произошел этот случай, — сообщил заместитель прокурора Алексей Кутас.

Населенный пункт, где все произошло, находится в Гацуковском сельсовете. Председатель сельского исполнительного комитета Владимир Чечко отказался комментировать произошедшее.

—  До тех пор, пока не закончится проверка по этому факту, я не буду ничего комментировать. Скажу только, что семья, в которой растет мальчик, не состоит ни на каких учетах.

Владимир Чечко отказался также пояснить, в чьей собственности находится сарай, в котором дети, согласно информации главного управления по здравоохранению Миноблисполкома, играли в «собачий кайф».

Корреспондент МЛЫН.BY также пообщался с директором школы, в которой учится мальчик. Директор рассказал, что подросток сейчас не посещает учебное заведение. Он находится дома. Семья у мальчика благополучная.

 
 
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В заброшенном сарае в деревне, где живет парень, дети и подростки проводили свободное время без надзора взрослых. Они расписывали стены нецензурными надписями,...
 
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