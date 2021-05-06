«Органы внутренних дел не дадут омрачить великий праздник». Милиция рассказала, как будет работать 9 мая

Источник материала: Tut.by

В МВД рассказали, как будут работать 9 мая. На станциях метро будут наряды милиции, у праздничных мест — КПП. Людей с «запрещенными предметами» с досмотра будут увозить в РУВД.

Вход на праздник через КПП, запрещенные предметы изымут, а их владельцев отвезут в милицию





Праздничные мероприятия ко Дню Победы в Беларуси пройдут 7−9 мая, наиболее значимые, с участием высших должностных лиц, — в столице.

— Личный состав органов внутренних дел будет нести службу в усиленном режиме, — сообщил замначальника управления охраны правопорядка МВД Владимир Станилевич.

Будут работать оперативные ситуационные штабы. Места официальных праздничных мероприятий возьмут «под особый контроль». В наиболее многолюдных будет пропускной режим — с оцеплением по периметру, осмотром территории саперами.

Места мероприятий оборудуют пунктами пропуска. Перед ними будут стенды «с указанием предметов и веществ, запрещенных к проносу». В районе площади Победы оборудуют камеры хранения. Ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, родителей с малолетними детьми обещают пропускать через отдельные КПП.

— Все граждане, которые пожелают прийти на праздник, должны пройти досмотр на КПП. Необходимо представить вносимые вещи для осмотра. В случае обнаружения запрещенных предметов в ручной клади либо на себе — их будут изымать, а лица доставлять в территориальные органы внутренних дел для разбирательства, — сказал Владимир Станилевич.

Перекрытый проспект, наряды на станциях метро, выборочный досмотр на въездах в город



Фото: TUT.BY

В Минске во время утренних и вечерних мероприятий на площади Победы ограничат движение по проспекту Независимости, выход из метро на этой станции к ритуальной площадке и Вечному огню запретят.

— По окончанию концерта в 23.00 в пяти местах состоится праздничный фейерверк. Территория в радиусе 500 метров от точек расположения пиротехнических зарядов будет зарежимлена, предусмотрено ограничение движения и запрещение стоянки автотранспорта в опасных зонах. Кроме того, 9 мая в Минске будут наряды на станциях метро, железнодорожном вокзале, а также в других местах с массовым пребыванием граждан.

Все въездные магистрали столицы будут под пристальным контролем ГАИ, с применением средств видеофиксации и выборочным досмотром автотранспорта.

«Любое правонарушение будет мгновенно пресекаться»

— Вместе с тем с учетом непрекращающегося давления на правоохранительные органы и обычных граждан со стороны деструктивных элементов хотелось бы напомнить о необходимости соблюдения общепринятых норм поведения в обществе, соблюдении действующего законодательства и ответственности за его нарушения, — сказал представитель МВД.

Он напомнил о «незаконной незарегистрированной символике» и недопустимости вызывающего поведения. Владимир Станилевич добавил, что «органы внутренних дел не дадут омрачить великий праздник Победы.

— Любое правонарушение будет мгновенно пресекаться, виновные лица будут установлены, задержаны и привлечены к ответственности <…>. Добропорядочных граждан попрошу быть бдительными, обращать внимание на подозрительных лиц и бесхозные предметы, своевременно информировать о них органы внутренних дел. Только вместе мы обеспечим безопасность и создадим праздник для наших ветеранов.