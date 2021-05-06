На Свислочи заметили большое «нефтяное» пятно - на месте работает МЧС

Источник материала: Tut.by

В водах Свислочи заметили маслянистое пятно — проблемой занялись спасатели. Об этом сообщила пресс-служба Минского городского управления МЧС.



Фото: Twitter / МЧС Минска

Маслянистое пятно было замечено на поверхности Свислочи в районе моста по улице Аранской. Приехавшие на место сотрудники МЧС оценили его размеры в 20 м2, также в воздухе стоял запах нефтепродуктов. Спасатели установили боновые заграждения, которые ограничили распространение пятна.



Фото: Twitter / МЧС Минска

О причинах появления нефтепродуктов в реке не сообщается. Вблизи места, где было обнаружено пятно, нет крупных предприятий, однако в нескольких сотнях метрах от моста находится Минская ТЭЦ-2.