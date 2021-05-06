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На Свислочи заметили большое «нефтяное» пятно - на месте работает МЧС
06.05.2021 13:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В водах Свислочи заметили маслянистое пятно — проблемой занялись спасатели. Об этом
Маслянистое пятно было замечено на поверхности Свислочи в районе моста по улице Аранской. Приехавшие на место сотрудники МЧС оценили его размеры в 20 м2, также в воздухе стоял запах нефтепродуктов. Спасатели установили боновые заграждения, которые ограничили распространение пятна.
О причинах появления нефтепродуктов в реке не сообщается. Вблизи места, где было обнаружено пятно, нет крупных предприятий, однако в нескольких сотнях метрах от моста находится Минская ТЭЦ-2.
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Размеры маслянистого пятна оцениваются в несколько десятков квадратных метров, спасатели приняли меры по недопущению его распространения по реке.
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