ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Свислочи заметили большое «нефтяное» пятно - на месте работает МЧС

06.05.2021 13:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В водах Свислочи заметили маслянистое пятно — проблемой занялись спасатели. Об этом сообщила пресс-служба Минского городского управления МЧС.


Фото: Twitter / МЧС Минска

Маслянистое пятно было замечено на поверхности Свислочи в районе моста по улице Аранской. Приехавшие на место сотрудники МЧС оценили его размеры в 20 м2, также в воздухе стоял запах нефтепродуктов. Спасатели установили боновые заграждения, которые ограничили распространение пятна.


Фото: Twitter / МЧС Минска

О причинах появления нефтепродуктов в реке не сообщается. Вблизи места, где было обнаружено пятно, нет крупных предприятий, однако в нескольких сотнях метрах от моста находится Минская ТЭЦ-2.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Размеры маслянистого пятна оцениваются в несколько десятков квадратных метров, спасатели приняли меры по недопущению его распространения по реке.
 
Новости дня
Новости общества
 
Что будет в Минске 9 мая?8
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by