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В этом году ветераны ВОВ не получат выплаты к 9 мая
06.05.2021 14:35 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Теперь официально подтвердилось, что единовременных выплат ветеранам и инвалидам ВОВ в 2021 году в Беларуси не будет. Такую информацию
В текущем году власти
Однако в этом году не предусмотрены выплаты ветеранам ВОВ.
«Выплат, приуроченных к 9 мая, в этом году не предусмотрено», - сообщила сегодня Федорова на пресс-конференции по подготовке и проведении праздничных мероприятий в столице и регионах Беларуси.
Отметим, в прошлом году, когда праздновалось 75-летие победы, размер выплат отдельным гражданам (в том числе и ветеранам) составлял от 700 до 2 500 рублей.
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Теперь официально подтвердилось, что единовременных выплат ветеранам и инвалидам ВОВ в 2021 году в Беларуси не будет.
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