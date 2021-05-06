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В этом году ветераны ВОВ не получат выплаты к 9 мая

06.05.2021 14:35 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Теперь официально подтвердилось, что единовременных выплат ветеранам и инвалидам ВОВ в 2021 году в Беларуси не будет. Такую информацию сообщила на пресс-конференции в Национальном пресс-центре начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Минтруда Татьяна Федорова.

В текущем году власти планируют провести немало мероприятий, посвященных Дню Победы. Мингорисполком заявил, что в столице пройдут концерты, состоится гала-концерт, чествование флага, запуск красно-зеленых шариков, а в итоге все закончится фейерверками на пяти площадках. Также предусмотрена программа Минобороны, где будет показана военная техника.

Однако в этом году не предусмотрены выплаты ветеранам ВОВ.

«Выплат, приуроченных к 9 мая, в этом году не предусмотрено», - сообщила сегодня Федорова на пресс-конференции по подготовке и проведении праздничных мероприятий в столице и регионах Беларуси.

Отметим, в прошлом году, когда праздновалось 75-летие победы, размер выплат отдельным гражданам (в том числе и ветеранам) составлял от 700 до 2 500 рублей.

 
 
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Теперь официально подтвердилось, что единовременных выплат ветеранам и инвалидам ВОВ в 2021 году в Беларуси не будет.
 
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