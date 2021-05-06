ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зеленое черенкование - как размножить многолетние растения черенками весной

06.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Весна - лучшее время для размножения растений. Однолетние и двулетние цветы размножают в основном семенами. А вот для разведения многолетних цветов садоводы чаще всего используют вегетативные способы, например, черенкование.

В отличие от семенного у этого способа есть ряд достоинств. Черенкованием можно размножить единственный экземпляр доставшегося вам редкого или очень дорогого растения. Черенками могут поделиться без ущерба для собственного сада друзья или соседи.

В качестве материала для размножения черенками можно использовать даже срезанные цветы из подаренного букета.Черенковать можно практически все многолетние растения. Но имейте в виду, что лучше приживаются черенки, взятые с верхней части побега.

Ольга Дуброва, научный сотрудник лаборатории цветоводства ЦБС НАН Беларуси:

Верхний срез у черенка надо делать над листьями практически на пенек. Он должен быть прямым. Нижний срез делаем косым, отступив от листика 1,5-2 см.Благодаря этому нижнюю часть стебля с верхней уже не перепутаешь и не посадишь черенок вверх ногами. У нижней почки листья удаляют полностью, оставляя лишь черешки. Делают это очень аккуратно, чтобы не повредить почку. Расположенные выше листья укорачивают наполовину.


Как правильно сажать черенки

  • Для образования корней черенкам нужна влажная и хорошо дренированная почва. Классическая смесь - равные части перепревшего торфа и крупного песка.

  • На дно контейнера насыпают 5-сантиметровый слой грунта, сверху - 4-5 см промытого песка. 

  • Перед посадкой черенков почву хорошо проливают водой. 

  • Емкости, в которых будут укореняться черенки (ящики, горшочки, пластмассовые коробки), должны иметь дренажные отверстия.

  • Черенки высаживают под углом 30-40 градусов. Это нужно для того, чтобы увеличить площадь соприкосновения с почвой и улучшить доступ кислорода к месту прорастания корешков.

  • Нижнее междоузлие заглубляют в песок примерно на 1,5 см.

  • Если черенки травянистые, перед посадкой желательно сделать в почве углубления.

Советы по укоренению черенков

Сверху импровизированный череночник нужно накрыть пленкой или спанбондом либо поместить его в какую-то емкость, где будет постоянная высокая влажность. В зависимости от вида растения температура для укоренения черенков должна составлять 18-24 градуса.

Зеленое черенкование - как размножить многолетние растения черенками весной

Вот и все премудрости зеленого черенкования многолетних растений. Черенки укоренятся через 10-14 дней. Молодые растения полностью сохранят все сортовые признаки своих родителей. Более того, они быстрее зацветут.

Еще больше интересных и полезных сюжетов - в утреннем шоу "Добрай раніцы, Беларусь!". Смотрите его по будним дням с 6:00 до 9:00 на канале "Беларусь 1".

Также вам может быть полезна статья Как правильно ухаживать за пионами весной - советы специалиста.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весна - лучшее время для размножения растений. Однолетние и двулетние цветы размножают в основном семенами. А вот для разведения многолетних цветов садоводы чаще...
 
Новости дня
Новости общества
 
Паша «Мясной король». Как популярный гродненский блогер занялся мясным мини-бизнесом, который вдруг «выстрелил»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by