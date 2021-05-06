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Зеленое черенкование - как размножить многолетние растения черенками весной
06.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Весна - лучшее время для размножения растений. Однолетние и двулетние цветы размножают в основном семенами. А вот для разведения многолетних цветов садоводы чаще всего используют вегетативные способы, например, черенкование.
В отличие от семенного у этого способа есть ряд достоинств. Черенкованием можно размножить единственный экземпляр доставшегося вам редкого или очень дорогого растения. Черенками могут поделиться без ущерба для собственного сада друзья или соседи.
В качестве материала для размножения черенками можно использовать даже срезанные цветы из подаренного букета.Черенковать можно практически все многолетние растения. Но имейте в виду, что лучше приживаются черенки, взятые с верхней части побега.
Ольга Дуброва, научный сотрудник лаборатории цветоводства ЦБС НАН Беларуси:
Верхний срез у черенка надо делать над листьями практически на пенек. Он должен быть прямым. Нижний срез делаем косым, отступив от листика 1,5-2 см.Благодаря этому нижнюю часть стебля с верхней уже не перепутаешь и не посадишь черенок вверх ногами. У нижней почки листья удаляют полностью, оставляя лишь черешки. Делают это очень аккуратно, чтобы не повредить почку. Расположенные выше листья укорачивают наполовину.
Как правильно сажать черенки
Советы по укоренению черенков
Сверху импровизированный череночник нужно накрыть пленкой или спанбондом либо поместить его в какую-то емкость, где будет постоянная высокая влажность. В зависимости от вида растения температура для укоренения черенков должна составлять 18-24 градуса.
Вот и все премудрости зеленого черенкования многолетних растений. Черенки укоренятся через 10-14 дней. Молодые растения полностью сохранят все сортовые признаки своих родителей. Более того, они быстрее зацветут.
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Весна - лучшее время для размножения растений. Однолетние и двулетние цветы размножают в основном семенами. А вот для разведения многолетних цветов садоводы чаще...
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