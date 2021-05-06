Венок от Посольства Беларуси возложили в Москве к Могиле Неизвестного Солдата

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До празднования Великой Победы - 3 дня. Венок от Посольства Беларуси сегодня возложили в Москве к Могиле Неизвестного Солдата. Торжественная церемония традиционно проходит накануне 9 Мая. Памятник находится в Александровском саду у стен Кремля. Под бронзовым монументом погребен прах неизвестного воина, чьи останки были взяты из братской могилы, обнаруженной у железнодорожной станции Крюково, где в 1941 году шли ожесточенные бои за Москву. Сегодня это место - символ памяти обо всех солдатах, погибших, защищая нашу Родину. И как отметил посол Беларуси в России Владимир Семашко, внешние вызовы и трудные времена, которые сегодня на себе испытывают Беларусь и Россия, всегда только сплачивали наши народы.





Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Сейчас много говорят о том, кто внес основной вклад и так далее. Некоторые страны в рамках ООН и ЕС говорят, что они внесли. Но ответ элементарный на этот вопрос. Возьмите, сколько на алтарь этой Победы внесли те или иные народы. 27 миллионов советских людей отдали свои жизни для того, чтобы Победа была за нами.



Участники мероприятия - дипломаты, парламентарии и военные атташе. Под музыку военного оркестра, который исполнил гимн Беларуси, они отдали дань памяти всем безымянным воинам, которые погибли во время ВОВ. Не случайно на камне над Вечным огнем высечены слова: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен".





