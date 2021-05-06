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В Бресте возбуждены уголовные дела о незаконном распространении сведений о частной жизни прокуроров
06.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Бресте, как сообщает прокуратура, возбуждены уголовные дела о незаконном распространении сведений о частной жизни прокуроров и их оскорблении. Мониторинг сети позволил вычислить негативные комментарии в адрес сотрудников, которые поддерживали обвинение по уголовным делам, и их личные данные. Расследованием занимается Следственный комитет.
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В Бресте, как сообщает прокуратура, возбуждены уголовные дела о незаконном распространении сведений о частной жизни прокуроров и их оскорблении. Мониторинг сети...
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