"Хатынь глазами студентов" - в БНТУ представили проекты по модернизации музейного комплекса

Источник материала: БT

Свое видение музея под открытым небом презентовали студенты архитектурного факультета. Новая организация пространства и локаций, полное погружение в атмосферу памятного места - всего 16 идей от будущих зодчих. Свои работы они презентовали профессиональным архитекторам и руководству мемориального комплекса "Хатынь".

По итогам встречи подписано соглашение о сотрудничестве между БНТУ и мемориальным комплексом "Хатынь". Впереди конкурс, который позволит выявить самую достойную работу. Творческие проекты разместят также на сайте университета.







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