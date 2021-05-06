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"Хатынь глазами студентов" - в БНТУ представили проекты по модернизации музейного комплекса

06.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Свое видение музея под открытым небом презентовали студенты архитектурного факультета. Новая организация пространства и локаций, полное погружение в атмосферу памятного места - всего 16 идей от будущих зодчих. Свои работы они презентовали профессиональным архитекторам и руководству мемориального комплекса "Хатынь". 

По итогам встречи подписано соглашение о сотрудничестве между БНТУ и мемориальным  комплексом "Хатынь". Впереди конкурс, который позволит выявить самую достойную работу. Творческие проекты разместят также на сайте университета.


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Свое видение музея под открытым небом презентовали студенты архитектурного факультета. Новая организация пространства и локаций, полное погружение в атмосферу...
 
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