Возле мемориала в Докшицком районе на митинге к 9 мая устроили «казнь» и «поджог деревни»

Источник материала: Tut.by

В Докшицком районе 5 мая на официальном мероприятии, посвященном Дню Победы, инсценировали, как немцы сгоняют сельчан в сарай, чтобы заживо их сжечь. Сценку показали прямо возле мемориального комплекса «Шуневка», который после войны установили в память о трагедии в 1943 году.



Фото: фейсбук Александра Цвирко

В постановке «немцы» и «полицаи» ведут мирных жителей на «казнь». Раздавалась «стрельба», немецкая речь, плакали женщины, вокруг «жертв» бегали девушки с красными полотнищами — это имитация «огня», в котором сгорели люди.



Фото: фейсбук Александра Цвирко

Действие происходит возле мемориального комплекса «Шуневка», который установили в советское время и который стал символом сожженных деревень в Докшицком районе.

В мае — июне 1943 года немцы проводили в Докшицком районе карательную операцию «Коттбус»: сожгли 97 деревень. Три из них — Шуневка, Азарцы и Золотухи — уничтожили вместе с населением.

Видео: фейсбук Александра Цвирко

В Шуневке трагедия произошла 22 мая 1943 года. Здесь погибли 66 жителей, среди них 15 детей, старшему из которых было 6 лет. Взрослых согнали в сарай и подожгли. Тех, кто убегал, расстреливали. Маленьких детей живыми бросали в колодец.

После войны деревня не возродилась.

В Витебске на праздновании Дня города в 2015 году на площадь Победы, к удивлению горожан, вышла колонна пленных «немцев» . Они шли под «конвоем» красноармейцев. А на параде 9 мая в областном центре в 2011 году ехал самоходный макет Брестской крепости.