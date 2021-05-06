Одежду и аксессуары с лого TUT.BY теперь можно купить онлайн. Рассказываем как

Источник материала: Tut.by

По адресу shop.tut.by заработал интернет-магазин, в котором можно приобрести одежду, аксессуары и даже фотоработы, брендированные логотипом TUT.BY. В наличии коллекции, созданные брендом LSTR и капсула «Молчание — яд».

В магазине вы найдете полное описание коллекций, а также сможете рассмотреть понравившиеся модели. Да, и многие из них демонстрируют для вас журналисты и редакторы TUT.BY.



Виктория Ковальчук, SPORT.TUT.BY

Заказать товар из интернет-магазина можно из любой точки Беларуси. Доставка курьерской службой осуществляется за 1−3 дня. При заказе от 50 рублей доставка будет бесплатна, если покупка на сумму до 50 рублей, то необходимо будет доплатить 7 рублей.



Алексей Судников, видеоредакция TUT.BY. Во время работы на акциях Алексея задерживали 4 раза, в сентябре трое суток он провел на Окрестина.



Елена Толкачева работает в разделе «Деньги и власть». С августа прошлого года Лену задерживали три раза за выполнение профессиональных обязанностей.

К слову, модели из наших коллекций уже можно было заметить на многих известных белорусах. Так Ольга Хижинкова опубликовала пост о свободе слова в худи «Молчание — яд». Особенность этой модели — NFC-код, который при контакте с телефоном предлагает открыть телеграм-канал TUT.BY.



Дарья Бурякина, фотокорреспондент TUT.BY

Известная баскетболистка Екатерина Снытина в майке «Во всем виноват TUT.BY» (коллекцию разработал дизайнер Doctor Oy ) отвечала на вопросы блогера Александра Ивулина на канале ЧестнОК . Да и сам Ивулин в тот момент был в свитшоте «Вырвано из контекста» из этой же коллекции.