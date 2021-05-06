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Одежду и аксессуары с лого TUT.BY теперь можно купить онлайн. Рассказываем как
06.05.2021 14:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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В магазине вы найдете полное описание коллекций, а также сможете рассмотреть понравившиеся модели. Да, и многие из них демонстрируют для вас журналисты и редакторы TUT.BY.
Заказать товар из интернет-магазина можно из любой точки Беларуси. Доставка курьерской службой осуществляется за 1−3 дня. При заказе от 50 рублей доставка будет бесплатна, если покупка на сумму до 50 рублей, то необходимо будет доплатить 7 рублей.
К слову, модели из наших коллекций уже можно было заметить на многих известных белорусах. Так Ольга Хижинкова опубликовала пост о свободе слова в худи «Молчание — яд». Особенность этой модели — NFC-код, который при контакте с телефоном предлагает открыть телеграм-канал TUT.BY.
Известная баскетболистка Екатерина Снытина в майке «Во всем виноват TUT.BY» (коллекцию разработал дизайнер
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В магазине вы найдете полное описание коллекций, а также сможете рассмотреть понравившиеся модели. Да, и многие из них демонстрируют для вас журналисты и редакторы...
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