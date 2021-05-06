Паша «Мясной король». Как популярный гродненский блогер занялся мясным мини-бизнесом, который вдруг «выстрелил»

Источник материала: Tut.by

Гродненец Павел Ефименко уже несколько лет ведет свой блог в Instagram. Сейчас там более 90 тысяч подписчиков. Там парень откровенно и с юмором рассказывает о своей жизни: как похудел на 70 килограмм, как узнал, что бесплоден и проходил с женой долгую процедуру ЭКО и сейчас много пишет о своем отцовстве. А еще в сентябре прошлого года он, потеряв работу, решил начать готовить мясные продукты на продажу. И ка-а-ак поперло! Сейчас у него сотни заказов в неделю, а продукция пользуется неизменным спросом. Недавно Павел даже стал возить свои полендвицы и колбасы в Минск. TUT.BY поговорил с гродненским блогером о развитии своего бизнеса в непростые времена, об успехе и, конечно, о его мясных продуктах.





Себя Павел называет Мясным королем. Правда, больше смеется над таким прозвищем, но потом более серьезно рассказывает, что название просто звучное и запоминающееся. А это очень важно в продвижении его продукта.

— Не, ну я ж Мясной король?! — то ли спрашивает, то ли утверждает Павел и нарезает полендвицу и сыровяленую колбасу, раскладывает на доску мясные чипсы. В общем не интервью, а какое-то гастрономическое безобразие.





— Может, оно и не скромно звучит, но название запоминается. Что в общем-то и надо. По-настоящему, я очень люблю мясо, люблю с ним возиться, готовить, резать. Такая вот медитация. И, конечно, очень люблю свое дело. Я уверен, что в еду надо вкладывать душу и любовь и тогда будет вкусно. Что и делаю. Любовь к готовке и к мясу у меня с детства. Моя мама всю жизнь проработала поваром, учила и меня, конечно, готовить, вместе с ней я стоял около плиты. Эта связь с мамой помогла мне и в развитии моего дела сейчас. Например, колбасы я стал делать по ее рецепту. Вот такая традиционность и преемственность.





Павел в юности сразу определился, что хочет стать поваром. Даже поступил после школы в колледж. Но тут случилась тюрьма.

— Драка была. Знаете, дворовые пацаны, разборки. Я в СИЗО был сначала, а потом мне назначили домашнюю химию. Тоже ничего хорошего — три года ограничений. Сделал ли выводы? Конечно. Не надо туда попадать, и нет там ничего хорошего, конечно. Просто проходит твоя жизнь в заключении. Вышел, понял, осознал.

Потом Павел пошел работать грузчиком в небольшой магазинчик около дома.

— Ну, не работа мечты, конечно, а что сделать? Там был мясной отдел. Вот здесь я и трудился. Иногда подменял рубщика мяса. Он мог иногда не выйти на работу. Так я через какое-то время стал в магазине заведовать рубкой мяса. Потом открыли небольшой цех, где я стал начальником. В общем, неплохая карьера получилась. Все шло хорошо.





Потом магазинчик и цех перестали существовать, не выдержав конкуренции с большими супермаркетами, и Павел перешел работать к частнику, где и трудился около 7 лет.

— Помимо работы с мясом, я еще очень люблю торговать. Вот прям это мое. С людьми поговорить, выслушать их, что-то предложить. Кайф. И сейчас со всеми своими клиентами я разговариваю, выслушиваю, вникаю — кто-то просит менее соленое мясо, кто-то более сухое или наоборот. Все предпочтения принимаются во внимание.

В какой-то момент с работой у частника пришлось попрощаться.

— Сначала потеря работы для меня была шоком. Я очень переживал, не мог заснуть — у меня семья, родители, квартиру снимаю. Что делать дальше? Где искать новую работу? На тот момент картинка вырисовывалась не очень. Вышел в эфир в сториз, где рассказал, что стал безработным. Думал, может у кого-то из подписчиков есть предложения по рекламе. И тогда же решил заниматься производством мясных чипсов, о чем и объявил в том же эфире. Ну что ж — отступать некуда. Так все и завертелось.

Подумал, почему бы не попробовать, как это сейчас называется, самозанятость. И принялся за дело. Получается, что запустился в сентябре прошлого года. И как-то все сразу получилось.





Сначала Павел сделал упор на мясные чипсы. Потом в ассортименте появились те самые колбасы по маминым рецептам. Дальше — больше. Сало, полендвица, эксперименты со вкусами и приправами.

— Моими первыми покупателями стали мои подписчики, а дальше помогло то самое «сарафанное радио». И вот у меня уже своя база клиентов плюс я начал возить продукцию в Минск на экорынок «Усё сваё», — говорит Павел и снова принимается рассказывать о мясе. Кажется, о прожилочках и кусочках говорить может долго и упорно. Правда, свои наработки и технологию держит в секрете. Упоминает лишь о том, что очень важно подобрать правильные специи. Их для него делает специально обученный человек.





Павел говорит, что те самые мясные чипсы, продукт, конечно, не уникальный — в Беларуси есть и мелкие производители, и большие мясокомбинаты с похожей продукцией.

— Но вот технология у меня, конечно, уникальная. Усилители не применяю, дегидратора у меня тоже нет. Сушилку я сделал своими руками. А мясо? Его же надо отобрать, все порезать, приготовить, повесить каждый кусочек сушиться.





Павел рассказывает, что сырье ему поставляет надежный фермер, а технология приготовления уже за долгое время отработана и не дает осечек.

Гродненец признается, что солить и вялить мясо — большой и кропотливый, а еще времязатратный труд. Впрочем, как и ведение блога. Времени на отдых остается совсем мало.

— Конечно, мне помогает моя семья: родители и жена. Это же надо вручную все нарезать, например, та же колбаса «пальцем пханая» — кусочек к кусочку, посмотри. Все делаю вот этими руками. Если бы не семья, я сам бы не справился. И, конечно, понимая, какой это большой труд, я с уважением отношусь к своем коллегам «по цеху» — тем людям, которые так же, как и я занимаются мясом и продвигают эту гастрокультуру в массы. Не могу их даже конкурентами назвать.





О том, что свой небольшой бизнес Павел начинал в непростое время, он даже не задумывался.

— Пока клиентов хватает. Моя продукция, конечно, несколько отличается по цене от продукции моих коллег. Но тут я всегда говорю, что ценю свое время и свой труд.

Сейчас у Павла сотни клиентов в неделю и далеко идущие планы.

— Что будешь делать, если твои колбасы никто покупать не будет. Например, экономический кризис отразится на покупательной способности.

— Я уже придумал — буду продавать мастер-классы по похудению. Я же в свое время на 70 килограмм стал легче. И мне есть, что рассказать, — смеется Павел.





TUT.BY, кстати, писал про Павла в 2018 году. Тогда блогер рассказывал историю своего похудения.

— В 23 года мой вес был 152 кг. Не очень такое достижение? А объем талии — 140 см.

А 1 октября 2014 года он решил, что надо что-то в своей жизни менять и пошел в тренажерный зал, а еще поменял свое питание. Сначала потерял 30 килограмм, потом еще 40.



Таким Павел был до похудения. Фото: из личного архива

В июне 2015 года мужчина весил уже 82 килограмма.

Павел рассказывал, что какое-то время старался удерживать вес, но за три года он снова поднялся до 90 килограмм.

— А как сейчас сочетается твоя работа с мясом и желание быть в форме?

— Я, конечно, пробую свою продукцию. А работаю я практически только со свининой, это это дает о себе знать. Но делаю специальные перерывы — специально не ем мясо, например, неделю или две. Это как у сомелье, надо, чтобы вкусовые рецепторы очищались. Получается своеобразная диета. Вес, конечно, немного набрался, но главное, я знаю принцип, как худеть и что делать. Поэтому могу своими знаниями делиться и с другими. Могу говорить и о мотивации. Моя была в том, что у нас с женой Светланой не было детей. Мы познакомились с ней, когда ее дочери Даше было 3,5 года. И хоть я всегда говорил, что именно тогда я стал папой, нашей семье всегда хотелось, чтобы был еще один ребенок. Но все не получалось. Врачи посоветовали похудеть. Уже позже выяснилось, что я бесплоден.

— Ты достаточно подробно рассказывал и о своем диагнозе и о попытках ЭКО в свое блоге. Почему?



Фото: из личного архива героя

— Для любого мужчины услышать, что он бесплоден — шок и катастрофа. Было тяжело и больно услышать это в 24 года. Но сейчас есть технологии, которые помогают таким семьям, как наша. Я взял себя в руки, и мы с женой начали долгий процесс подготовки к ЭКО. Я все потом подробно описал в блоге, потому что надеюсь, что моя история может кого-то вдохновить и покажет, что не надо опускать руки. Свой диагноз я услышал летом 2014 года. А уже в январе 2017 года мы были в польской клинике на приеме. Потом были уколы, бесконечные поездки в Польшу, пункция, подсадка… Сейчас вспоминаю — и дрожь по телу. Но считаю, что такие темы не должны быть запретными. Я пять лет лечился, худел, отказался от алкоголя, пил антибиотики, меня лечили от того, чего у меня не было. И когда стало окончательно понятно, что с моим бесплодием ничего нельзя сделать, началась другая глава моей жизни.





— И в 2018 году у нас родился Мирон. Когда я стал описывать всю эту историю, то не все подписчики поддержали — писали, что нас могут осудить в будущем за такую откровенность, что это может отразиться как-то на ребенке. Я, конечно, стал задумываться, правильно ли я делаю, что все рассказываю, не боясь, например, сглаза. А потом решил, что все правильно. И это не ради какого-то хайпа. Я думал, если человек прочитает нашу семейную историю и у него не опустятся руки в подобной ситуации, то значит, что я сделал все правильно. Люди сами себе поставили рамки, сами в них живут и хотят остальных туда же загнать. Но так не должно быть.