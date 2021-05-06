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Битое стекло, мусор и отсутствие лавочек. Гродненцы жалуются на состояние стадиона на улице Белуша

06.05.2021 15:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители улицы Белуша в центре Гродно жалуются на состояние стадиона, который находится между многоэтажками. Гродненцы говорят, что на территории спортивного объекта постоянно грязно, часть лавочек в неприглядном состоянии, урн на весь стадион осталось только две. О проблеме рассказывает портал Newgrodno.


Фото: newgrodno.by

Местные жители рассказали порталу, что стадион находится в очень плохом состоянии.

«Он весь в битом стекле, которое никогда не убирается. Ведер для мусора было четыре, осталось два. Баскетбольных колец и лавок нет — сгнили, только доски валяются по стадиону. А ведь там гуляют дети», — пишут жители.













 

Кто является ответственным за стадион, они не знают. Также люди рассказывают, что несколько лет назад рядом со спортивным объектом сделали сток для дождевой воды с дороги и на стадионе постоянно образуются лужи.




















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Теги: Гродно
 
 
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Жители улицы Белуша в центре Гродно жалуются на состояние стадиона, который находится между многоэтажками. Гродненцы говорят, что на территории спортивного...
 
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