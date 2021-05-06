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9 мая МВД собирается усиленно пресекать использование незарегистрированной символики
06.05.2021 15:49 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
МВД Беларуси планирует работать в усиленном режиме на День Победы. Как сообщил замначальника управления охраны правопорядка Министерства внутренних дел Владимир Станилевич, особо будут следить за использованием незарегистрированной символики.
Станилевич рассказал, что сейчас МВД осуществляет подготовку к обеспечению безопасности 9 мая.
«Подготовлены расчеты сил и средств по каждому месту, определены участки и назначены старшие на данных территориях», -
По словам Владимира Станилевича, 9 мая личный состав органов внутренних дел будет работать в усиленном режиме, в местах массового пребывания людей будут дежурить дополнительные наряды милиции, а на въезде в город – ГАИ.
Все желающие попасть на празднование должны будут пройти КПП. Для ветеранов, семей с детьми, беременных планируется оборудовать специальные пункты пропуска.
«В случае обнаружения запрещенных предметов в ручной клади или на себе они будут изыматься, а лица будут доставляться в территориальные органы внутренних дел для разбирательств», - пояснил Станилевич.
Он напомнил о необходимости соблюдения норм поведения в обществе и о имеющемся в стране законодательстве, «с учетом непрекращающихся попыток давления на правоохранительные органы и обычных граждан со стороны деструктивных элементов».
Особое внимание будет уделено незарегистрированной символике.
«Отдельно необходимо остановиться на незаконном использовании незарегистрированной символики, совершении различного рода провокационных действий, а также вызывающем поведении отдельных граждан во время мероприятий», - сказал представитель власти.
По его словам, сотрудники МВД не дадут омрачить праздник Победы.
«Любое правонарушение будет мгновенно пресекаться. Виновные лица будут установлены, задержаны и привлечены к ответственности», - подытожил Станилевич.
Напомним, в этом году власти
Минтруда, в свою очередь,
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МВД Беларуси планирует работать в усиленном режиме на День Победы. Как сообщил замначальника управления охраны правопорядка Министерства внутренних дел Владимир...
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