9 мая МВД собирается усиленно пресекать использование незарегистрированной символики

МВД Беларуси планирует работать в усиленном режиме на День Победы. Как сообщил замначальника управления охраны правопорядка Министерства внутренних дел Владимир Станилевич, особо будут следить за использованием незарегистрированной символики.

Станилевич рассказал, что сейчас МВД осуществляет подготовку к обеспечению безопасности 9 мая.

«Подготовлены расчеты сил и средств по каждому месту, определены участки и назначены старшие на данных территориях», - цитирует его Onliner.

По словам Владимира Станилевича, 9 мая личный состав органов внутренних дел будет работать в усиленном режиме, в местах массового пребывания людей будут дежурить дополнительные наряды милиции, а на въезде в город – ГАИ.

Все желающие попасть на празднование должны будут пройти КПП. Для ветеранов, семей с детьми, беременных планируется оборудовать специальные пункты пропуска.

«В случае обнаружения запрещенных предметов в ручной клади или на себе они будут изыматься, а лица будут доставляться в территориальные органы внутренних дел для разбирательств», - пояснил Станилевич.

Он напомнил о необходимости соблюдения норм поведения в обществе и о имеющемся в стране законодательстве, «с учетом непрекращающихся попыток давления на правоохранительные органы и обычных граждан со стороны деструктивных элементов».

Особое внимание будет уделено незарегистрированной символике.

«Отдельно необходимо остановиться на незаконном использовании незарегистрированной символики, совершении различного рода провокационных действий, а также вызывающем поведении отдельных граждан во время мероприятий», - сказал представитель власти.

По его словам, сотрудники МВД не дадут омрачить праздник Победы.

«Любое правонарушение будет мгновенно пресекаться. Виновные лица будут установлены, задержаны и привлечены к ответственности», - подытожил Станилевич.

Напомним, в этом году власти планируют провести немало мероприятий, посвященных Дню Победы. Мингорисполком заявил, что в столице пройдут концерты, состоится гала-концерт, чествование флага, запуск красно-зеленых шариков, а в итоге все закончится фейерверками на пяти площадках. Также предусмотрена программа Минобороны, где будет показана военная техника.