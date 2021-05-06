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В МВД сообщили, за что задержан доктор Александр Телего

06.05.2021 16:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работающий в России врач-невролог задержан за оскорбление силовиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, Александра Телего Гродно">задержали в Борисове 3 мая. Доктор работает в российском Норильске, а на родину приехал в апреле в отпуск. По информации TUT.BY, сейчас Александр Телего находится в ИВС, который расположен в здании тюрьмы № 1 в Гродно.

Как сообщает МВД, против медика возбуждено уголовное дело за оскорбление представителей власти.

— Выяснилось, минувшей зимой в экстремистском телеграм-канале борисовчанин оставил многочисленные оскорбительные комментарии в адрес милиционеров, работников прокуратуры и судов. Для виртуального буллинга он использовал различные никнеймы, — заявили в МВД.

Милицейское ведомство также утверждает, что «мужчина раскаялся в содеянном и пояснил, что оставлял посты на эмоциях под воздействием деструктивных телеграм-каналов».

 
Теги: Гродно
 
 
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Как сообщает МВД, против медика возбуждено уголовное дело за оскорбление представителей власти.
 
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