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В Минске уличные музыканты спели «Разбуры турмы муры» в переходе. Итог - «сутки» и штраф

06.05.2021 17:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске «сутки» и штраф присудили трем уличным музыкантам за «несанкционированное пикетирование исполнением песни», сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: pixabay.com

Юлию Шабанову, Елизавету Пакетову и Алексея Журавлевича задержали 22 апреля в подземном переходе на улице Ленина. В Центральном РУВД на них составили протоколы по статье 24.23 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Музыкантов обвиняли в том, что они пикетировали, исполняя песню «Разбуры турмы муры».

23 апреля в Центральном суде Минска Елизавету Пакетову и Алексея Журавлевича признали виновными. Девушке присудили 11 суток ареста, парню — 25.

6 мая состоялся суд над Юлией Шабановой. Ее тоже признали виновной и назначили штраф 1450 рублей (50 базовых величин). У нее есть несовершеннолетние дети. По словам девушки, факт задержания ее удивил, так как музыканты имели официальное разрешение на выступление в переходе, а о существовании какого-либо списка запрещенных песен она не знает.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам осужденной девушки, у музыкантов было разрешение на пение в переходе.
 
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