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В Минске уличные музыканты спели «Разбуры турмы муры» в переходе. Итог - «сутки» и штраф
06.05.2021 17:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске «сутки» и штраф присудили трем уличным музыкантам за «несанкционированное пикетирование исполнением песни»,
Юлию Шабанову, Елизавету Пакетову и Алексея Журавлевича задержали 22 апреля в подземном переходе на улице Ленина. В Центральном РУВД на них составили протоколы по статье 24.23 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Музыкантов обвиняли в том, что они пикетировали, исполняя песню «Разбуры турмы муры».
23 апреля в Центральном суде Минска Елизавету Пакетову и Алексея Журавлевича признали виновными. Девушке присудили 11 суток ареста, парню — 25.
6 мая состоялся суд над Юлией Шабановой. Ее тоже признали виновной и назначили штраф 1450 рублей (50 базовых величин). У нее есть несовершеннолетние дети. По словам девушки, факт задержания ее удивил, так как музыканты имели официальное разрешение на выступление в переходе, а о существовании какого-либо списка запрещенных песен она не знает.
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По словам осужденной девушки, у музыкантов было разрешение на пение в переходе.
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