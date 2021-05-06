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В Гомеле судят еще одного парня, который в августе помогал спускать с флагштока госфлаг и поднимать БЧБ

06.05.2021 17:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле начался суд над еще одним участником «замены флагов» на площади Ленина в августе прошлого года. Парня задержали в феврале. Ему было предъявлено обвинение в злостном хулиганстве.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Обвиняемый — 23-летний инженер-электроник Кирилл Бриг.

По версии следствия, он 16 августа прошлого года участвовал в спуске госфлага и поднятии на флагшток флага БЧБ.

Обвиняемый вину признал полностью и рассказал, как все было.

В тот день он, как и многие гомельчане, гулял с компанией в центре города. Заметили, что госфлаг спущен. Подошли поближе.

— Кто-то рассказал, что одна девушка уже пыталась снять флаг с флагштока, но у нее это не получилось (…) Люди стали искать, чем снять. Кто-то попросил инструменты у присутствующих. Так как я работал инженером и более приспособлен к работе с инструментами, я взял инструменты и спустил флаг до конца (…) Потом я инструменты положил, так как не подразумевалась замена флага. Но парень из толпы принес большой флаг БЧБ. Кто-то проделал отверстие в флаге, кто-то принес пластиковые хомуты. «Мне сказали: «Ты самый здоровый, ты и поднимай».

— Замечания вам кто-то делал? — интересуется прокурор.

— Нет.

— А зачем делали это?

— Эффект толпы.

— Как оцениваете поступок?

— Не надо было.

— Какой вывод вы сделали? — спрашивает адвокат.

— Что нужно больше думать.

В суде допросили свидетелей. Людей, которые в тот день присутствовали на площади Ленина. Они пояснили, что в то время, когда снимали госфлаг, сотрудники милиции находились рядом, но замечаний никому не делали и не предупреждали, что действия людей незаконны.

Напомним, 16 августа во время акции протеста в Гомеле несколько человек на площади Ленина спустили с флагштока государственный флаг, а на его место подняли бело-красно-белый.

Сначала милиция установила личность лишь одного участника этой истории — Георгия Василенко. В отношении него сначала возбудили дело по статье 370 УК (Надругательство над государственными символами), но затем его переквалифицировали в злостное хулиганство (ч. 2 ст. 339 УК).

Судья Сергей Соловский приговорил парня к двум годам «химии».

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле начался суд над еще одним участником «замены флагов» на площади Ленина. Парня задержали лишь в феврале. Ему было предъявлено обвинение в злостном...
 
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