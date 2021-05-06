Преподавателя единоборств из Ивацевичей задержали в Москве по подозрению в попытке «отжать» чужой бизнес

Источник материала: Tut.by

В Москве по подозрению в вымогательстве задержали 27-летнего тренера по единоборствам из Ивацевичей, сообщает МВД .



Фото: Скриншот МВД

В прошлом году подозреваемый познакомился с 26-летним предпринимателем из Ивацевичей, предложив ему уроки по единоборствам. Последний по приглашению «учителя» в июле приехал в Смоленскую область.

Мужчины встретились недалеко от трассы М1 в Красненском районе. У гостя соотечественник сразу же потребовал «отдать ему бизнес» в райцентре, после чего в подтверждение серьезности требований ударил его по голове и выстрелил из пистолета в ногу. Под угрозой ножа задержанный высказывал и словесные намерения расправы.

Вымогательство продолжилось после возвращения жертвы домой. В марте четверо мужчин потребовали у предпринимателя 25 миллионов российских рублей, угрожая причинить вред здоровью его близких, а 12 апреля напали на него.

Видео: МВД

Заказчиком и организатором шантажа оказался тот самый преподаватель по единоборствам. На родине его объявили в межгосударственный розыск, а 28 апреля полицейские задержали белоруса в Москве.

Следователи возбудили уголовное дело за вымогательство, совершенное с целью получения имущественной выгоды в особо крупном размере. Решается вопрос об экстрадиции фигуранта.

Сейчас правоохранители устанавливают возможных пособников преступлений, а также проверяют причастность всех задержанных к другим эпизодам противоправной деятельности, в том числе в России.