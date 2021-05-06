ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Преподавателя единоборств из Ивацевичей задержали в Москве по подозрению в попытке «отжать» чужой бизнес

06.05.2021 17:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Москве по подозрению в вымогательстве задержали 27-летнего тренера по единоборствам из Ивацевичей, сообщает МВД.


Фото: Скриншот МВД

В прошлом году подозреваемый познакомился с 26-летним предпринимателем из Ивацевичей, предложив ему уроки по единоборствам. Последний по приглашению «учителя» в июле приехал в Смоленскую область.

Мужчины встретились недалеко от трассы М1 в Красненском районе. У гостя соотечественник сразу же потребовал «отдать ему бизнес» в райцентре, после чего в подтверждение серьезности требований ударил его по голове и выстрелил из пистолета в ногу. Под угрозой ножа задержанный высказывал и словесные намерения расправы.

Вымогательство продолжилось после возвращения жертвы домой. В марте четверо мужчин потребовали у предпринимателя 25 миллионов российских рублей, угрожая причинить вред здоровью его близких, а 12 апреля напали на него.

Видео: МВД

Заказчиком и организатором шантажа оказался тот самый преподаватель по единоборствам. На родине его объявили в межгосударственный розыск, а 28 апреля полицейские задержали белоруса в Москве.

Следователи возбудили уголовное дело за вымогательство, совершенное с целью получения имущественной выгоды в особо крупном размере. Решается вопрос об экстрадиции фигуранта.

Сейчас правоохранители устанавливают возможных пособников преступлений, а также проверяют причастность всех задержанных к другим эпизодам противоправной деятельности, в том числе в России.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске уличные музыканты спели «Разбуры турмы муры» в переходе. Итог - «сутки» и штраф
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by