Стипендиата фонда президента, которого обвиняют в экстремизме, признали политзаключенным

Источник материала: Tut.by

19-летнего студента второго курса химфака БГУ, победителя олимпиад по химии Артема Боярского правозащитники признали политзаключенным, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото с сайта Reform.by

«Артем Боярский только мирным образом реализовывал свободу мирных собраний и выражения своего мнения. Его общественная деятельность никоим образом не представляет угрозы для национальной или общественной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения, правам и свободам других лиц. Мирные протесты, несогласие и критика политики действующей власти являются неотъемлемым правом граждан Беларуси, а преследование и лишение свободы за это со стороны государства — не что иное, как нарушение прав человека», — говорят правозащитники.

Они также отмечают, что мера пресечения в отношении парня «носит демонстративно жесткий характер и была выбрана без учета данных и характеристик личности, исключительно в репрессивных целях».

Правозащитники требуют освободить Артема Боярского и других политзаключенных из-под стражи, а также возбудить уголовное дело и расследовать факты пыток в отношении Боярского и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, Артема Боярского задержали 24 марта в общежитии БГУ. Парня приговорили к 25 суткам административного ареста, причина была неизвестна. Ранее Боярского уже арестовывали на 15 суток за участие в массовом мероприятии.

Студент должен был выйти на свободу 18 апреля, но стало известно, что Артема Боярского задержали по ст. 361−1 УК (Создание экстремистского формирования). Как сообщали правозащитники, в ходе допроса 19 апреля Артем сообщил адвокату, что его били дубинками по спине и ягодицам, заставляя признаться, что он является администратором признанного экстремистскими телеграм-канала и чата «Мая краiна Беларусь», а также в том, что он принадлежит к секс-меньшинствам. Это видео было опубликовано 25 марта в телеграм-канале журналиста СТВ Григория Азарёнка.

Кто такой Артем Боярский?

Артем родом из Гродно. Он окончил школу с золотой медалью и поступил в БГУ. Он дополнительно занимался химией по вечерам и выходным, участвовал в олимпиадах. В восьмом классе он выступал на республиканской олимпиаде за девятый класс и получил там диплом второй степени.

До 11-го класса парень занимался в музыкальной школе по классу фортепиано. Полный вариант «Регтайма Кленового Листа» Скотта Джоплина — достаточно сложного технически произведения — мальчик играл чуть ли не с закрытыми глазами с седьмого класса. Также он любит слушать и играть классические произведения Шопена, Бетховена, Дебюсси.

Четыре раза Боярский становился стипендиатом Специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи и одаренных студентов и учащихся. Но в августе 2020-го он был одним из сотни стипендиатов, подписавших открытое письмо об отказе от данного статуса в знак протеста.