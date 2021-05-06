Детальный план исторического центра Гродно выставили на обсуждение

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 6 мая – Sputnik. В Гродно объявили об общественном обсуждении важного градостроительного проекта – детального плана исторического центра, который в ближайшие годы будет определять стратегию развития данной территории. Также запланирована презентация важного градостроительного проекта.

Как сообщают в Гродненском горисполкоме, земельный участок, на котором будет реализован предложенный к обсуждению проект детального развития – это исторический центр Гродно и прилегающие к нему территории, являющиеся памятником первой категории.

Детальный план исторического центра Гродно с проектом регенерации исторической застройки конкретизирует решения генерального плана Гродно, который был утвержден ранее.

Перечислены основные цели градостроительного развития центра Гродно: поддержание градостроительной ценности территории исторического ядра города, рациональное использование его историко-культурного потенциала, усиление привлекательности для инвесторов и туристов, создание благоприятной, в том числе безбарьерной среды для туристов и горожан и прочее.

Общественные обсуждения будут проходить с 17 мая по 10 июня 2021 года. Экспозиция проекта будет проходить до 31 мая в рабочие дни с 8:00 до 17:00 в вестибюле здания управления архитектуры горисполкома по ул. Тызенгауза, 3 в рабочее время. Презентация проекта состоится 25 мая в 15:00 в здании горисполкома.

Любой желающий может направлять в горисполком замечания или предложения, высылать их нужно до окончания общественных обсуждений.

Читайте также:

Сбор за выезд за границу в Гродненской области пока не берут

Что нас ждет: Старый замок или Диснейленд за 28 миллионов рублей?

Городской кастинг конкурса "Мисс Беларусь" прошел в Гродно