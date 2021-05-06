Лукашенко наградил орденом Матери более 200 женщин

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 6 мая подписал указ о награждении орденом Матери 204 женщин из Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областей, сообщает его пресс-служба.



Фото: Xavier Mouton Photographie, unsplash.com

«За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий промышленного и финансового секторов, агропромышленного комплекса, правоохранительного блока, организаций строительной и энергетической сферы, торговли, транспорта и связи, учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания населения и культуры, представительницы религиозных организаций, индивидуальные предприниматели и домохозяйки», — сказано в сообщении.

Больше всего получивших орден в Минской области — 90 женщин.