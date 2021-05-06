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Лукашенко наградил орденом Матери более 200 женщин
06.05.2021 20:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 6 мая подписал указ о награждении орденом Матери 204 женщин из Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областей,
«За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий промышленного и финансового секторов, агропромышленного комплекса, правоохранительного блока, организаций строительной и энергетической сферы, торговли, транспорта и связи, учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания населения и культуры, представительницы религиозных организаций, индивидуальные предприниматели и домохозяйки», — сказано в сообщении.
Больше всего получивших орден в Минской области — 90 женщин.
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Александр Лукашенко 6 мая подписал указ о награждении орденом Матери 204 женщин из Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областей.
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