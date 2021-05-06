ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко наградил орденом Матери более 200 женщин

06.05.2021 20:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 6 мая подписал указ о награждении орденом Матери 204 женщин из Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областей, сообщает его пресс-служба.


Фото: Xavier Mouton Photographie, unsplash.com

«За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий промышленного и финансового секторов, агропромышленного комплекса, правоохранительного блока, организаций строительной и энергетической сферы, торговли, транспорта и связи, учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания населения и культуры, представительницы религиозных организаций, индивидуальные предприниматели и домохозяйки», — сказано в сообщении.

Больше всего получивших орден в Минской области — 90 женщин.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 6 мая подписал указ о награждении орденом Матери 204 женщин из Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областей.
 
Новости дня
Новости общества
 
Детальный план исторического центра Гродно выставили на обсуждение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by